El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas tendrán la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del año: un eclipse solar total. Durante este evento, la Luna cubrirá completamente al Sol en una estrecha franja del planeta, mientras que en otras regiones el eclipse será parcial.

El recorrido de la totalidad comenzará sobre el océano Ártico y continuará por el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte de España. Después cruzará las Islas Baleares y finalizará sobre el mar Mediterráneo.

Según Space.com, la zona donde podrá verse el eclipse total tendrá un ancho aproximado de 293 kilómetros (182 millas). Quienes se encuentren dentro de esa franja experimentarán cómo el día se convierte brevemente en un crepúsculo y podrán observar la corona solar, la capa más externa del Sol, cuando la Luna lo cubra por completo.

En cambio, una región mucho más amplia verá un eclipse parcial, en el que la Luna parecerá “morder” el Sol. Entre los países donde podrá apreciarse este fenómeno se encuentran Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y los países escandinavos, además de otras zonas de Europa.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible de forma completa en cinco países y parcialmente en varias regiones del mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

España será uno de los mejores lugares para observar el fenómeno

Los expertos consideran que el norte de España será uno de los destinos favoritos para los aficionados a la astronomía. Además de ser un lugar de fácil acceso, el eclipse ocurrirá con el Sol muy bajo en el horizonte, cerca del atardecer, lo que podría ofrecer imágenes espectaculares.

Por otro lado, Groenlandia e Islandia brindarán una experiencia completamente distinta. En esos lugares, el eclipse total ocurrirá con el Sol más alto en el cielo y tendrá como escenario los paisajes árticos característicos de ambas regiones.

Los especialistas recuerdan que nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección adecuada.

Durante todas las fases parciales del eclipse es indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses o filtros solares especiales para telescopios, binoculares y cámaras.

Únicamente durante los breves instantes de la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el Sol, será seguro retirar las gafas y observar el fenómeno directamente.

Una vez que vuelva a aparecer cualquier parte del disco solar, será necesario colocarse nuevamente la protección para evitar daños permanentes en la vista.

Para observarlo con seguridad, será obligatorio usar gafas certificadas durante todas las fases parciales del eclipse. (Foto referencial: Pixabay)

Horarios del eclipse en el norte y centro de España

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), será el primer eclipse total visible desde la España peninsular desde 1912 y miles de personas ya preparan sus planes para mirarlo.

Aunque el eclipse será visible en todo el país, no todas las zonas vivirán la misma experiencia. Solo una estrecha franja que atraviesa la península de noroeste a este y llega hasta Baleares verá el Sol completamente cubierto por la Luna, mientras que el resto del territorio disfrutará de un eclipse parcial con distintos porcentajes de ocultación.

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas, cuando la Luna empiece a cubrir lentamente el disco solar. En ciudades como A Coruña, Lugo, León, Burgos, Palencia, Valladolid, Logroño, Soria, Zaragoza y Oviedo, la totalidad llegará aproximadamente entre las 20:28 y las 20:31 horas, dependiendo de la ubicación exacta.

En otras capitales como Madrid, Bilbao, Santander, Pamplona, Segovia, Ávila y Salamanca, el eclipse será parcial, aunque en algunos casos la ocultación superará el 99%, ofreciendo un espectáculo muy similar al de la franja de totalidad.

El fenómeno finalizará entre las 21:00 y las 21:20 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta del Sol.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

¿Por qué ocurre un eclipse?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se alinea exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo su luz. Esto es posible porque, aunque el Sol es mucho más grande, está mucho más lejos, haciendo que ambos se vean del mismo tamaño en el cielo.

Cuando la sombra más oscura de la Luna cae sobre la Tierra, las personas en esa zona experimentan oscuridad total y pueden ver la corona solar.