Existe distintos ingredientes de cocina que no solo permiten que un plato tenga un sabor delicioso, sino que pueden usarse para el cuidado del hogar o ciertos rituales de abundancia. Un claro ejemplo es la sal gruesa, ideal para sellar y mantener la humedad en carnes, y que brinda beneficios a tu plancha. ¿Por qué es recomendable pasar este pequeño electrodoméstico en funcionamiento sobre este tipo de sal? La respuesta de este truco casero te lo brindaré en los siguientes párrafos.

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Cada vez que lavas tus prendas, habitualmente quedan con arrugas que no desaparecen con solo sacudirlas; para ello, es necesario el uso de la plancha que, en cuestión de minutos, permite que tu ropa mantenga un buen aspecto visual cuando la usas.

Debido a que este electrodoméstico se utiliza con frecuencia, existen posibilidades de que su base pueda pueda quemarse, acumular cal o mantener residuos si no se realiza un adecuado mantenimiento.

Entonces, la sal gruesa entra como el ingrediente necesario para que tu pequeño electrodoméstico siga reluciendo como nuevo. Para ello, es indispensable saber cómo aplicarlo.

La plancha es un electrodoméstico capaz de desaparecer las arrugas en las prendas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Paso a paso para limpiar tu plancha usando sal gruesa y otros ingredientes

Para esta ocasión, se necesita de otros ingredientes y utensilios para la limpieza de tu electrodoméstico; además de un buen puñado de sal gruesa, necesitarás vinagre blanco de limpieza, un paño y un estropajo de suave textura.

Te comentaré que el proceso será sumamente sencillo, ya que te tomará menos de cinco minutos; eso sí, debes cumplir lo que se detalla en las instrucciones para que los resultados sean favorables. Presta atención:

Pon un paño sobre una superficie plana; debe estar bien extendida. Espolvorea la sal gruesa encima del trapo; debe estar bien esparcido para un mejor resultado. Calienta la plancha y pásala por encima del trapo, como si estuvieras planchando alguna prenda. Vierte vinagre en un estropajo y frótalo sobre la base de tu plancha.

La sal no solo sirve para la cocina, también tiene propiedades para el cuidado del hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso tu pequeño electrodoméstico también cuenta con la función a vapor, puedes añadir en su interior el vinagre blanco de limpieza. Sus propiedades de este líquido se encargarán de eliminar los restos de cal en los conductos interiores.

Realizando este truco casero, tu aparato electrónico mantendrá una buena apariencia y, lo mejor de todo, su vida útil puede extenderse por muchos años.

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