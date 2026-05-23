El vinagre blanco suele usarse habitualmente en la cocina, ya sea para la preparación de aderezos, salsas o conservar alimentos frescos por más tiempo, pero también tiene otras funciones clave para tus cosas personales. Distintos expertos en trucos caseros recomiendan remojar las prendas de vestir en este líquido transparente. ¿Cuáles son los beneficios al realizar esta práctica? Para mayor detalle, te invito a leer los siguientes párrafos.

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En caso seas una persona que acostumbra a realizar actividad física cada día, esta información será valiosa para ti. Como habrás notado, cada vez que te ejercitas, tu cuerpo suda; se trata de un mecanismo natural para regular tu temperatura corporal.

Si bien se trata de un beneficio para tu salud, tus prendas pueden resultar perjudicadas. Esto se debe a que las emanaciones corporales propias del post-entrenamiento tienden a impregnarse en los tejidos, lo que habitualmente ocasiona la formación de olores desagradables en la vestimenta.

Entonces, posiblemente hayas sentido que este mal aroma no se despega de tus prendas después de lavarlas. Entonces, el vinagre blanco sería el aliado perfecto para que dicha problemática desaparezca.

El vinagre blanco se usa frecuentemente para limpiar distintas partes del hogar. (Crédito: Pixabay)

Por qué el vinagre blanco eliminar el olor a sudor en tus prendas

El vinagre blanco suele ser ideal para solucionar los malos olores en tus prendas debido a su bajo porcentaje de ácido acético. Dicho componente es capaz de neutralizar químicamente esos olores en vez de taparlos momentáneamente.

También actúa directamente sobre las bacterias responsables de descomponer el sudor, logrando debilitarlas o destruirlas. Cuando se sumerge la ropa en este líquido, la presencia de estos microorganismos disminuye drásticamente, lo que provoca que el sudor se reduzca o se elimine por completo.

El vinagre blanco permitirá que el mal olor en tus prendas se elimine de manera considerable. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo aplicar el truco casero del vinagre blanco en las prendas con mal olor

En esta ocasión, este consejo de cuidado de vestimenta lo recomienda la experta Lucía Lipperheide . Según sus palabras, no solo bastará el uso de vinagre blanco, también se debe aplicar otros ingredientes y una serie de acciones previas para que el resultado sea favorable.

Para ello, necesitarás una cantidad considerable de agua, un recipiente de gran tamaño y bicarbonato de sodio . No se trata de artículos difíciles de conseguir; al contrario, no representa un gasto fuerte para tu bolsillo.

A continuación, estos son los pasos que debes aplicar para desaparecer considerablemente el mal olor del sudor en tu ropa de entrenamiento o que usas para salir:

Ventila tus prendas: este paso es clave para desaparecer los malos olores por un aproximado de 10 minutos. Voltea tus prendas: esta acción permitirá que las bacterias estén expuestos a la concentración del vinagre blanco. Prepara la concentración de vinagre blanco: en un recipiente de tamaño considerable, añade cuatro partes de agua y una parte de vinagre blanco. Inserta tus prendas en la mezcla: introdúcelas por un aproximado de 30 minutos. Mete tu ropa en la lavadora: cumplido el tiempo, retira tus prendas de la mezcla e insértalas en el interior de tu lavadora; aplica también una taza de bicarbonato de sodio.

Con estos pasos, permitirás que las propiedades del vinagre blanco actúen sobre estas bacterias que dan paso al mal olor en tus prendas. Como notarás, no es tan complicado de ejecutar esta acción, pero es necesario tener paciencia.

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