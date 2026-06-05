Para la mayoría de las personas, la cama es un espacio sumamente sagrado, ya que te permite descansar por muchas horas para recuperar energías; sin embargo, su uso diario obliga a que las sábanas deben ser lavadas, debido a que nuestro cuerpo suda y libera toxinas. Ante esta situación, quizás te preguntes cada cuánto tiempo se debe fregar este artículo. Para resolver esta duda, te invito a leer este artículo para que sepas la frecuencia exacta y, lo más importante, el truco casero para que tus sábanas queden libres de cualquier suciedad.

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Sorpresivamente, hay personas que consideran que las sábanas no deben cambiarse; se trata de una idea errónea que perjudicaría tu piel y sistema respiratorio, ya que estarías acompañado de ácaros, bacterias y hongos.

Entonces, por obligación es necesario cambiar esta ropa de cama con la finalidad de mantener una vida más saludable y evitar cualquier complicación respiratoria, pero surge la duda cada cuánto tiempo se debe realizar esta práctica.

Según información del New York Times , sumadas a los datos de cinco libros con información clave en limpieza, se debe lavar las sábanas una vez a la semana para erradicar la suciedad y los microorganismos dañinos para el cuerpo.

Las sábanas deben ser lavadas una vez por semana porque acumulan microorganismos y suciedad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo dejar tus sábanas 100% limpias

Para que tus sábanas queden completamente libres de suciedad, microorganismos o manchas, es necesario seguir un procedimiento en específico que no será tan complicado como parece. Tomando la información emitida por el medio citado, este es el proceso que debes seguir:

Tratar las manchas antes de lavar

Antes de lavar tus sábanas, debes revisarlas para identificar si cuenta con alguna mancha; en caso detectes una, necesitas tratarlas previamente con un quitamanchas , tales como Zout o OxiClean, cuyos resultados son excelentes.

Lavar a bajas temperaturas

Si pretendes que tus sábanas te duren por más tiempo y se mantengan en buen estado es clave lavarlas en agua fría . En caso cuente con manchas difíciles o deseas eliminar algún alérgeno, New York Times recomienda el uso de agua caliente.

Antes de lavar tus sábanas, tienes que aplicar un producto químico para que sean más fáciles de quitar las manchas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

No usar suavizantes de telas

Evita el uso de suavizantes o toallitas secadoras, ya que estos productos generan depósitos en los tejidos que dañan su transpiración y absorción, ocasionando que las sábanas retengan más calor con el tiempo debido a la acumulación de residuos.

Secar a baja temperatura

Cuando completes el lavado, trata de secar tus sábanas a una temperatura relativamente baja; así permitirás que se extienda su vida útil. Es recomendable un ciclo de secado de 45 minutos a baja temperatura en lugar de uno rápido de 15 minutos con calor intenso , pues el impacto térmico debilita las fibras de algodón.

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