Es imposible decir que no nos gustan las historias con misterios y giros inesperados. Y es que, básicamente, esos ingredientes hacen que alguna producción sea interesante y llamativa para nosotros. En ese sentido, “La mujer del camarote 10” se convierte en un título que sí o sí debes ver. Esta producción de Netflix, basada en la novela de Ruth Ware, nos prometía un thriller elegante en altamar, pero lo que nos dio fue más que eso: una montaña rusa de engaños, dobles identidades y cosas que nadie se esperaba.

La trama sigue a Laura Blacklock (interpretada por Keira Knightley), una periodista que presencia lo que cree es un asesinato en medio del océano. Lo más inquietante es que nadie a bordo de la lujosa embarcación confirma que falte algún pasajero. Según la tripulación, todos están completos, así que nadie habría caído al mar. Y a partir de ahí, todo se vuelve cada vez más enredado.

El póster de "La mujer del camarote 10", película de intriga basada en la novela homónima de Ruth Ware (Foto: Netflix)

EL FINAL DE LA PELÍCULA “LA MUJER DEL CAMAROTE 10”

¿Quién cayó al mar?

Desde el primer momento, Laura sospecha que algo muy oscuro ocurrió en la cabina 10 del barco. Escucha un forcejeo, ve una huella de palma ensangrentada en el cristal y, lo más impactante: presencia cómo una mujer cae al agua. Pero cuando intenta denunciarlo, la tripulación le asegura que esa cabina está vacía y que nadie ha desaparecido.

Todo apunta a que Laura está imaginando cosas, especialmente considerando su pasado traumático. Sin embargo, lo que ella vio fue real y sobre las postrimerías descubriríamos que esa mujer que cayó al mar era Anne, la esposa del multimillonario Richard Bullmer, el dueño del yate. O al menos, eso es lo que pensábamos.

Aquí viene el giro principal: la verdadera Anne ya había muerto. La mujer que Laura conoció al inicio del viaje era en realidad Carrie, una doble que Richard contrató para hacerse pasar por su esposa enferma, solo por un día. ¿Por qué? Porque Anne quería donar su fortuna a causas benéficas, y Richard quería ese dinero.

Usando tecnología de reconocimiento facial, Richard encontró a Carrie (interpretada por Gitte Witt) y le ofreció una suma considerable para que interpretara a Anne lo justo y necesario para firmar unos documentos legales. El problema es que la verdadera esposa descubrió el plan antes de tiempo y se enfrentó a ellos en la cabina 10. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia.

Durante el altercado, Anne murió, y su cuerpo fue arrojado al mar. Ese fue el momento que Laura presenció desde su camarote. El motivo por el que nadie parecía faltar en el yate es porque Carrie ocupó rápidamente el lugar de Anne, dejando a todos convencidos de que nada había pasado.

Laura, sin saberlo, estaba muy cerca de la verdad. Pero la manipulación y el poder de Richard hicieron que todos la trataran como una mujer inestable, afectada por su pasado. Sin embargo, pequeñas pistas —como el cabello rubio en el drenaje y mensajes escritos con vapor— la empujaron a seguir investigando.

Guy Pearce como Richard Bullmer en la película "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

Richard intentó desaparecer a Laura

Con la verdad peligrosamente cerca, Richard intenta eliminar a Laura. Ella sobrevive por poco a un intento de asesinato en el que su ex, Ben, pierde la vida. Ella logra escapar del yate y llegar a tierra, en una escena que desafía toda lógica debido a la temperatura del agua.

Aun así, logra llegar a la gala donde Richard planeaba consolidar su mentira, y con pruebas en mano, decide enfrentarlo públicamente.

Laura desenmascara al impostor

Durante la gala, Laura interrumpe el discurso de Richard y expone la verdad frente a todos. Incluso Carrie, conmovida y aterrada, decide apoyarla. Richard, acorralado, revela su verdadera cara y termina intentando tomar como rehén a la mujer que había contratado para su mentira.

La situación se vuelve violenta y desesperada, hasta que el jefe de seguridad del yate, junto con Laura, logran detenerlo. Richard cae por la borda y, en un cierre irónico, muere en las mismas aguas donde él mismo arrojó a su esposa.

Keira Knightley es Laura “Lo” Blacklock, la protagonista de la película "La mujer del camarote 10" (Foto: Netflix)

¿Qué pasó con Carrie y el dinero?

Después del incidente, la verdad sobre Anne sale a la luz gracias al discurso original que ella había escrito antes de morir. Su dinero se dona finalmente a la investigación del cáncer, como era su voluntad. Carrie, por su parte, queda libre de cargos, aunque marcada por haber sido cómplice, aunque fuera sin intención.

Laura, de vuelta en su redacción, escribe el artículo que cuenta toda esta historia.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “LA MUJER DEL CAMAROTE 10″

Título original: “The Woman in Cabin 10″

“The Woman in Cabin 10″ Título en español: “La mujer del camarote 10″

“La mujer del camarote 10″ Año: 2025

2025 Duración: 95 minutos

95 minutos Género: Thriller, misterio, terror

Thriller, misterio, terror Estreno: 10 de octubre de 2025 en Netflix

10 de octubre de 2025 en Netflix Dirección: Simon Stone

Simon Stone Guion: Hillary Seitz, Joe Shrapnel, Simon Stone, Anna Waterhouse

Hillary Seitz, Joe Shrapnel, Simon Stone, Anna Waterhouse Fotografía: Ben Davis

Ben Davis Producción: CBS Films, Gotham Group, Sister Pictures

CBS Films, Gotham Group, Sister Pictures Basada en: Novela de Ruth Ware

