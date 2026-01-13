Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, el intérprete multilingüe Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) debe trabajar para la superestrella internacional Cha Mu-hee (Go Youn-jung), quien debe tener una cita televisada con el actor japonés Hiro Kurosawa (Sōta Fukushi) en “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original). Debido a que el intérprete y la actriz son muy diferentes, tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón? ¿Cuándo se estrenará la nueva serie coreana de Netflix?

La comedia romántica llena de giros fue escrita por las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, dirigida por Yoo Young-eun, y cuenta con el elenco principal conformado por Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sōta Fukushi, Choi Woo-sung y Lee Yi-dam. Además, cuenta con la participación de estrellas invitadas como Hyun-ri.

La autora de la banda sonora original de “¿Cómo se traduce este amor?” es Ma Ju-hee, de Studio MaumCº, que tiene entre sus producciones previas las bandas sonoras de series como “Reply 1994”, “Prison Playbook”, “Hospital Playlist” y “Manual para residentes”.

Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y Cha Mu-hee (Go Youn-jung), protagonistas de la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?", opuestos en su forma de ser y en sus creencias sobre el amor (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “¿Cómo se traduce este amor?”, “las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?”

Por lo que he visto en el tráiler, Joo Ho-jin es el encargado de ser “el mensajero del amor” entre la famosa artista coreana Cha Mu-hee y el actor japonés Hiro Kurosawa. Mientras estos últimos participan en un programa de televisión de citas, el primero debe traducir todo lo que dicen. El problema es que él también guarda sentimientos por Mu-hee.

¿CÓMO VER “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

“¿Cómo se traduce este amor?” se estrenará el viernes 16 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “CAN THIS LOVE BE TRANSLATED?”

ACTORES Y PERSONAJES DE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

Kim Seon-ho como Joo Ho-jin

Go Youn-jung como Cha Mu-hee

Choi Woo-sung como Kim Yong-woo

Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa

Lee Yi-dam como Shin Ji-seon

Hyun-ri

Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CAN THIS LOVE BE TRANSLATED”?

La primera temporada de “¿Cómo se traduce este amor?”, que cuenta con Choi Jin-hee como productor ejecutivo, tiene doce episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

El rodaje de “Can This Love Be Translated?”, producida por las compañías Studio Sot, Trii Studio y Imaginus, comenzó en junio de 2024 y terminó el 5 de febrero de 2025. Las grabaciones se realizaron en Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí