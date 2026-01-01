El 2025 fue un gran año para las series coreanas en Netflix. La tercera temporada de “El Juego del Calamar”, “Si la vida te da mandarinas…”, “Bon appétit, majestad” y “El genio y los deseos” fueron algunas de las más populares. Una de las últimas en llegar fue “Mi ídolo” (“Idol i” en inglés), que causó furor entre los fanáticos de los K-dramas debido a que muestra el lado oscuro del mundo del K-pop. Si cada semana esperas nuevos episodios te comparto una lista con series que también podrían interesarte.

Desde su estreno, el 22 de diciembre de 2025, la comedia romántica surcoreana dirigida por Lee Kwang-young a partir del guion Kim Da-rim se y que sigue a una talentosa abogada que debe defender a su artista favorito de una acusación de asesinato, se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, principalmente en Latinoamérica.

LAS SERIES QUE DEBES VER EN NETFLIX SI TE GUSTA “MI ÍDOLO”

1. Rivalidad amistosa

Basada en el webtoon homónimo de Song Chae-yoon y Shim Jae-young, “Rivalidad amistosa” es una serie surcoreana de suspenso y misterio protagonizada por Lee Hye-ri, Chung Su-bin, Kang Hye-won y Oh Woo-ri.

Sinopsis: “En una escuela de élite, dos chicas forman un vínculo complicado en medio de la competencia despiadada, las altísimas expectativas y las falsas promesas.”

Lee Hye-ri interpretó a Yoo Jae-yi en la serie coreana "Rivalidad amistosa" (Foto: Estudio X+U)

2. Veámonos después de clases

Dirigida por Tsukahara Ayuko, Takemura Kentaro y Tsuboi Toshio, “Veámonos después de clases” es una serie japonesa de once episodios que se emitió originalmente entre el 9 de octubre y el 18 de diciembre de 2018.

Sinopsis: “Los sentimientos se reavivan cuando una profesora y su antiguo estudiante se reencuentran tres años después de compartir una atracción prohibida que les dejó profundas cicatrices.”

"Veámonos después de clases" es una serie japonesa que se emitió entre el 9 de octubre y el 18 de diciembre de 2018 (Foto: TBS)

3. Mi primer amor de verdad

“Mi primer amor de verdad” es una serie surcoreana protagonizada por Ji Soo, Jung Chae-yeon y Jung Jin-young, y que retrata el primer amor y la amistad a través de la historia de un par de amigos que se encuentran en sus 20 años.

Sinopsis: “Por el azar y las circunstancias, Yun Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos, donde experimentan los vaivenes del amor, la amistad... y todo lo demás.”

"Mi primer amor de verdad" es una serie de televisión surcoreana protagonizada por Ji Soo, Jung Chae-yeon y Jung Jin-young (Foto: Netflix)

4. Cinderella Closet

Dirigida por Fukawa Ryosuke, Torii Kana y Okano Hironobu, “Cinderella Closet” es un drama japonés que muestra el paso de la infancia a la adultez centrada en Fukunaga Haruka, una estudiante universitaria que se mudó del campo a Tokio para cumplir su sueño.

Sinopsis: “Haruka deja el campo para estudiar en Tokio, pero se siente fuera de lugar en el deslumbrante entorno universitario..., hasta que conoce a alguien con mucho estilo y misterio.”

5. Silencio, el rey está hibernando

“Silencio, el rey está hibernando” es una serie china dirigida por Gia Lee que narra la historia de una talentosa artista de manga que busca un nuevo comienzo en el mundo del esquí luego de un escándalo que arruinó su carrera.

Sinopsis: “Cuando un escándalo amenaza su carrera, la artista de manga Wei Zhi se refugia en un centro de esquí, donde conoce al instructor Shan Chong y comienza a sanar.”

