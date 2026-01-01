CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Desde que los hermanos Duffer anunciaron que la quinta temporada incluiría la “muerte más violenta” de “Stranger Things”, los fanáticos de la exitosa serie de Netflix no dejaron de especular sobre el personaje que podría tener el trágico destino. Durante las dos primeras partes de la entrega final, no tuvimos que despedirnos de ninguno de los protagonistas, por lo tanto, la muerte de la que hablaron Matt y Ross se produjo en el octavo episodio. No obstante, no fue la única ni la más desgarradora. Entonces, ¿Quiénes fallecieron en el capítulo final?

“Este Lado” (5x08) empieza con Eleven (Millie Bobby Brown), Kali (Linnea Berthelsen) y Max (Sadie Sink) entrando a la mente de Henry/ Vecna (Jamie Campbell Bower) para derrotarlo de una vez por todas. En tanto, el resto de la tripulación más joven escala la torre de radio de Squawk para entrar al Abismo y rescatar a Holly (Nell Fisher), Derek (Jake Connelly) y los otros niños.

Gracias a Max, logran llegar a Vecna e interrumpir la conexión con los niños secuestrados. Aunque los pequeños logran refugiarse en la cueva, Henry no se da por vencido y decide enfrentar su recuerdo más traumático para atrapar a sus víctimas. Esto después de confundir la mente de Hopper (David Harbour) para lograr que destruya el tanque de agua que Eleven necesita para conectarse al Upside Down.

¿QUIÉN MUERE EN EL FINAL DE “STRANGER THINGS”?

En el último episodio de “Stranger Things”, Hopper y Murray (Brett Gelman) eliminan a varios soldados bajo las órdenes de la Dra. Kay (Linda Hamilton) para proteger a su equipo y asegurar el éxito de la misión.

Kali

Cuando Vecna expulsa a Eleven, Kali y Max, la Dra Kay atrapa a esta última y los soldados están cerca de capturar a las otras dos. Para evitar que utilicen sus poderes, activan el arma sónica. Hopper no tiene más opción que llevarse a Once antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, regresa por Kali e intenta salvarla, pero Eight recibe un disparo letal.

Luego de que Murray destruye el arma sónica, Eleven entra en acción y se deshace de los soldados que amenazan a Hopper y Kali. Intenta salvar a su “hermana”, pero solo le queda despedirse antes de ir a enfrentar a Vecna.

Kali (Linnea Berthelsen) fue asesinada por el teniente Akers (Alex Breaux) en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Vecna

Aunque Eleven y Will (Noah Schnapp) son los únicos con poderes, el resto de la tripulación también se une a la batalla contra Vecna y el Azotamentes. Atacando por distintos flancos, logran derrotar al peligroso enemigo. No obstante, Joyce (Winona Ryder) es la encargada de dar el golpe final, lo decapita.

“Al final, parecía que tenía que ser Joyce porque Joyce fue la primera [en la temporada 1] en realmente actuar, en creer que algo extraño estaba sucediendo”, explicó Ross Duffer a Tudum.

Los protagonistas de "Stranger Things" logran derrotar a Henry Creel/ Vecna (Jamie Campbell Bower) en el último episodio (Foto: Netflix)

Eleven

Tras derrotar a Vecna y rescatar a los niños, los protagonistas de “Stranger Things” regresan al mundo real. La Dra. Kay los espera en la entrada al Upside Down y los arresta para finalmente atrapar a Eleven. Sin embargo, no la encuentra, ya que la valiente joven ha decidido seguir el plan que le propuso Kali: desaparecer junto con el Otro Lado para evitar que el gobierno intente replicar los experimentos que les arruinaron las vidas.

Ante los ojos de Hopper, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y el resto de sus amigos, Eleven desaparece. No obstante, en la última escena, Mike sugiere relata una historia esperanzadora durante una partida de Dungeons & Dragons. Él y el resto eligen creer que Kali creó una ilusión para que Once lograra escapar antes de la destrucción del Upside Down, y se mantiene oculta para evitar a la Dra. Kay.

Para ellos, Eleven está viviendo feliz en un lugar alejado. Matt y Ross Duffer eligieron ese final para permitir que los fanáticos decidieran lo que sucede con Eleven. “Ella sigue viva en sus corazones, sea real o no”, aseguró Ross Duffer.

Eleven (Millie Bobby Brown) decidió desparecer junto con el Upside Down en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

