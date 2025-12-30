A pocas horas del gran final de “Stranger Things”, los fanáticos de la exitosa serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer especulan sobre lo que sucederá con los protagonistas y los villanos en el último capítulo. Algunos temen que resulte igual de decepcionante que el final de “Game of Thrones”, mientras que otros están angustiados por descubrir quién será la víctima de la “muerte violenta” anunciada por los hermanos Duffer. Por lo pronto, rescatamos algunas preguntas que el octavo capítulo de la quinta temporada debe responder.

El séptimo episodio de la temporada final, Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) ha empezado con la última parte de su plan de fusionar a Hawkins con otro mundo llamado el Abismo, que es una dimensión alternativa conectada a la Tierra a través del Mundo del Revés. Mientras que, Eleven (Millie Bobby Brown) y el resto de su grupo se preparan para enfrentarlo y detenerlo.

LAS PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER EL EPISODIO FINAL DE “STRANGER THINGS”

1. ¿Eleven cumplirá con el plan de Kali?

En la segunda parte de la quinta temporada de “Stranger Things”, Kali / Eight (Linnea Berthelsen) revela que la Dra. Kay (Linda Hamilton) la mantenía encerrada y drogada para utilizar su sangre en varias mujeres embarazadas con la finalidad de reiniciar el programa secreto del gobierno del Dr. Brenner. Kali está segura de que mientras que exista alguien con poderes, no se detendrán, así que le propone a Eleven un plan para terminar con todo.

El plan es desaparecer junto con el Mundo del Revés cuando su grupo tenga éxito en destruir a Vecna. Once parece estar lista para sacrificarse, pero sin duda, Hopper (David Harbour) no renunciará a su “hija”. También circula la teoría de que Kali es parte de una trampa de la Dra. Kay.

Eleven (Millie Bobby Brown) y Kali (Linnea Berthelsen) planean desaparecer con el Upside Down en la temporada 5 de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

2. ¿Cómo obtuvo Vecna ​​sus poderes?

Los poderes de Eleven y Eight surgieron de la sangre de Henry Creel / Vecna, ya que el Dr. Brenner la utilizó para crear a más personas que poderes. No obstante, no se ha mencionado el origen de los poderes del aterrador villano. Llegó al Abismo luego de que Once lo enviará a ese lugar en su intento de eliminarlo, pero ahí solo intensificó sus habilidades.

La vida de Henry Creel (Jamie Campbell Bower) cambió después de lo que vivió en la cueva, tal como se muestra en la quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

3. ¿Qué esconde el maletín?

Tal vez la respuesta a la anterior pregunta está en el maletín del hombre que Henry asesinó en las cuevas cuando era apenas un niño. Mientras intenta escapar, Max (Sadie Sink) y Holly (Nell Fisher) ven parte del recuerdo traumático de Henry: un científico frenético le dispara en la mano porque cree que el niño fue enviado por alguien. Antes de que vuelva a disparar, el pequeño lo golpea con una piedra hasta matarlo.

Holly también logra ver que Henry toma el maletín del científico y ve algo que lo cambia todo, pero antes de que pueda descubrir más, la hermana de Mike (Finn Wolfhard) debe seguirla.

Henry Creel abre al maletín del hombre de la cueva en la quinta y última temporada de la "Stranger Things" (Foto: Netflix)

4. ¿Por qué el 6 de noviembre es tan importante?

El Upside Down se formó el 6 de noviembre de 1983, cuando el Dr. Brenner forzó el contacto telepático entre Eleven y un demogorgon en su búsqueda de Vecna. Además, coincide con el secuestro de Will (Noah Schnapp). Pero no parece ser la única razón por la que Vecna ha esperado hasta esa fecha para iniciar con la parte final de su plan.

Un volante de la producción de Joyce (Winona Ryder) de Oklahoma!, que Max encontró en los recuerdos de Henry, revela que la obra escolar se realizó en la misma fecha. Hopper, Karen, Ted Wheeler y Henry eran parte de la obra. ¿Qué sucedió?

El follero de la obra de Joyce en la primera parte de la quinta y última temporada de la "Stranger Things" (Foto: Netflix)

5. ¿Quiénes sobreviven?

Los hermanos Duffer anunciaron que la “muerte más violenta” de “Stranger Things” se produciría en la quinta temporada de la serie, pero también aclararon que no sería nada al estilo “Juego de tronos”. Hasta el momento, los fans no han tenido que despedirse de alguno de sus personajes favoritos, pero sin duda todos están en peligro, incluso Eleven.

Dustin (Gaten Matarazzo) sufre en el tráiler del final de "Stranger Things" ¿Presencia la muerte de un amigo? (Foto: Netflix)

