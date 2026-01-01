CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El último episodio de la quinta temporada de “Stranger Things” debía responder varias preguntas. La mayoría de misterios fueron resueltos en el capítulo final de la serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer. Varios estaban relacionados con Henry Creel/ Vecna (Jamie Campbell Bower). Desde ¿cómo obtuvo sus poderes? ¿Por qué le tenían tanto miedo a la cueva de Camazotz? ¿Qué encontró en el maletín del científico que le disparó en la mano? ¿Estaba bajo el control del Azotamentes? ¿Logró completar su plan de fusionar los dos mundos?

El octavo episodio de la última temporada responde a todas estas preguntas. Luego de que Eleven (Millie Bobby Brown), Kali (Linnea Berthelsen) y Max (Sadie Sink) entran en su mente e interrumpen la conexión con Holly (Nell Fisher), Derek (Jake Connelly) y los otros niños secuestrados, Vecna no tiene más opción que perseguirlos para continuar con la fusión.

Cuando los pequeños se refugian en la cueva, Henry decide enfrentar su traumático recuerdo. Al entrar a ese lugar que le produce tanto miedo, revive el momento en que le ofreció ayuda a un científico desorientado, quien respondió con acusaciones de ser enviado por alguien más y un disparo en la mano en los anteriores episodios de la temporada 5 de “Stranger Things”.

Henry Creel encuentra una roca con partículas del Azotamentes en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

EL ORIGEN DE LOS PODERES DE VECNA EN “STRANGER THINGS”

Una vez más, vemos cómo el pequeño Henry golpear con una piedra al científico hasta casi matarlo. Al abrir el maletín se encuentra una roca con partículas del Azotamentes, que lo poseen. A pesar de las advertencias del científico moribundo: “Te consumirá”, Creel toca la piedra y obtiene sus poderes. Jamie Campbell Bower indicó a Tudum que la misteriosa roca es “la razón por la que perdió su juventud, su infancia, su amor, su corazón”.

Desde ese momento, Henry se dejó consumir por Azotamentes y cometió varios crímenes para cumplir su objetivo final en el último episodio de “Stranger Things”. Pero ¿Vecna ​​controlaba al Azotamentes, o el Azotamentes controlaba a Vecna?

¿El Azotamentes controla a Vecna?

Cuando Will (Noah Schnapp) ve los recuerdos de Henry a través de la mente colmena, intenta convencerlo que también es una víctima del Azotamentes y que puede luchar contra eso que lo controla. Sin embargo, Henry asegura que el Desuellamentes no lo controla y que él eligió unirse a él en lugar de resistirse.

“Will se da cuenta de que siguió el mismo camino que el joven Vecna, pero la única diferencia fue que Will luchó contra él y Vecna ​​se rindió a ese mal”, explicó Schnapp a Netflix. “Le dice: ‘Lucha contra él. Ayúdanos a combatirlo’”.

Por su parte, Bower señaló: “Fue el primer momento de la quinta temporada en el que realmente me sentí humano de nuevo y lo entendí. Sentí que había querido protegerlo todo este tiempo, porque sentía que todos lo odiaban. Y fue en ese momento que pensé: ‘Ahora entiendes por qué soy como soy’”.

“Aunque está conmocionado al ver este recuerdo, está demasiado perdido como para volverse contra el Azotamentes”, aseguró Ross Duffer a Tudum. “Queríamos dejar en manos del público si el joven Henry eligió esto o si simplemente fue el Azotamentes quien lo controló de principio a fin. Pero, en última instancia, adónde va Henry, no importa, porque al final elige el bando del Azotamentes”.

Henry Creel se deja consumir por el poder del Azotamentes y asesina al científico en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

