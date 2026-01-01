CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de ocho temporadas, 42 episodios y una larga espera, “Stranger Things” llegó a su fin. La exitosa serie de Netflix creada por los hermanos Duffer tiene un cierre nostálgico, pero esperanzador. A continuación, te cuento lo que pasó con Eleven (Millie Bobby Brown) y su grupo en el último episodio, en el que mientras Vecna (Jamie Campbell Bower) se prepara para destruir el mundo, el grupo debe arriesgarlo todo para derrotarlo de una vez por todas. ¿Quién muere? ¿Quiénes sobreviven? ¿Logran deshacerse de Vecna? ¿Eleve ejecuta el plan de Kali (Linnea Berthelsen)? ¿Qué rol juega la Dra. Kay (Linda Hamilton)?

Luego de que el grupo atraviesa su red de seguridad, la Dra. Kay y su ejército sigue el rastro y llega hasta el Squawk. En tanto, Max (Sadie Sink) se une a Eleven y Kali mientras entran a la mente de Henry para derrotarlo de una vez por todas, y el resto de la tripulación escala la torre de radio de Squawk para entrar al Abismo y rescatar a Holly (Nell Fisher), Derek (Jake Connelly) y los otros niños.

Cuando la fusión con el Abismo empieza, la protagonista de “Stranger Things” tiene poco tiempo para localizar a Vecna. Max utiliza el recuerdo de la obra de teatro de Joyce (Winona Ryder) para llegar a Henry Creel y cortar su conexión con los niños. Los pequeños se niegan a acompañarlos, pero ellas les muestran quién es el verdadero monstruo.

Hopper (David Harbour) prepara a Eleven (Millie Bobby Brown) para la batalla final en el último capítulo de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “STRANGER THINGS”?

Mientras las tres jóvenes llevan a los niños a la cueva, Vecna regresa al mundo real y juega con la mente de Hopper (David Harbour) para lograr que destruya el tanque de agua que Eleven necesita para conectarse al Upside Down. Cuando sus salvadoras desaparecen, Holly asume el mando y consigue llevar a sus amigos a la cueva. No obstante, Vecna se enfrenta a su mayor miedo para continuar con su plan.

¿Cuál es el origen de los poderes de Vecna?

La cueva contiene un recuerdo traumático de Henry. Una vez más vemos cómo golpea con una piedra a un científico luego de que éste le disparara en la mano. Al abrir el maletín se encuentra una roca con partículas del Azotamentes, que lo poseen. A pesar de las advertencias del científico moribundo: “Te consumirá”, Creel toca la piedra y obtiene sus poderes. Jamie Campbell Bower indicó a Tudum que la misteriosa roca es “la razón por la que perdió su juventud, su infancia, su amor, su corazón”.

Henry logra entrar a la cueva, así que los niños deben escapar por el mismo camino que siguieron Max y Holly en los anteriores episodios de “Stranger Things”. Pero Vecna está cada vez más cerca. Will (Noah Schnapp) logra conectar con la mente colmena y detiene a Henry. Al conocer su historia, le asegura que él también es una víctima del Azotamentes y le pide luchar contra eso que lo controla.

Sin embargo, Henry asegura que el Desuellamentes no lo controla y que él eligió unirse en lugar de resistirse. En ese momento, surge el Azotamentes y ataca a Dustin (Gaten Matarazzo), Nancy (Natalia Dyer) y los que están en el Abismo. Eleven también se une a la pelea luego de que los soldados casi la atraparan y asesinaran a Kali. Tras su charla con Hopper, está lista para la batalla final.

Eleven (Millie Bobby Brown) se enfrenta a Vecna (Jamie Campbell Bower) en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “STRANGER THINGS”?

¿Quién mata a Vecna?

Los protagonistas de “Stranger Things” unen fuerzas para atacar al Azotamentes y a Vecna. Tras una ardua batalla en la que arriesgan sus vidas, logran detener al villano. No obstante, es Joyce quien da el golpe final, lo decapita. “Al final, parecía que tenía que ser Joyce porque Joyce fue la primera [en la temporada 1] en realmente actuar, en creer que algo extraño estaba sucediendo”, explicó Ross Duffer a Netflix.

Los héroes consiguen la victoria y rescatan a los niños, pero la batalla aún no ha terminado, ya que la Dra. Kay y su ejército los esperan en la entrada al portal. Detienen a todos, pero no hay razón de Once. Mike (Finn Wolfhard) cree que su novia logró escapar, pero comprende que planea sacrificarse cuando la ve en la entrada del Upside Down. Intenta salvarla, pero ella utiliza sus poderes para explicarle su decisión y despedirse.

¿Qué pasó con Eleven y el resto del grupo?

Murray (Brett Gelman) activa el temporizador de la bomba antes de salir y Eleven está decidida a desaparecer junto al Upside Down para detener los experimentos del gobierno, a pesar de que su muerte le cause un gran dolor a Hopper, Mike, Dustin y el resto de sus amigos.

Cuando todo termina, Hawkins empieza a volver a la normalidad y los protagonistas continúan con sus vidas. Mike y su clase se gradúan. Steve (Joe Keery) se convierte en entrenador de béisbol de niños. Nancy deja la universidad y consigue el trabajo en un diario. Ambos se reúnen con Jonathan (Charlie Heaton) y Robin (Maya Hawke) y prometen no dejar de verse. Hopper le propone matrimonio a Joyce y mudarse a Nueva York.

¿Eleven realmente está muerta?

“Stranger Things” termina de la misma manera en la que empezó: con una partida de Dungeons & Dragons en el sótano de los Wheeler. Will, Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max y Mike terminan su última campaña juntos.

Durante esa última partida de D&D, Mike relata una historia esperanzadora, que incluye a Kali creando una ilusión para que Eleven lograra escapar del Upside Down sin alertar a la Dra. Kay. Tras escuchar esa teoría, él y sus amigos deciden creer que Once logró sobrevivir y se esconde lejos para finalmente tener una vida feliz.

Matt y Ross Duffer eligieron ese final para permitir que los fanáticos decidieron lo que sucede a Eleven. “Ella sigue viva en sus corazones, sea real o no", aseguró Ross Duffer.

La reacción de Dustin (Gaten Matarazzo) al ver el sacrificio de Eleven (Millie Bobby Brown) en el último episodio de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

