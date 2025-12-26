CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Kali/ Eight (Linnea Berthelsen) sorprendió a los fanáticos de “Stranger Things” con su inesperado regreso en el cuarto episodio de la quinta temporada y en la segunda parte de la entrega final volvió a sorprender y preocupar a los fans con su idea para evitar que la historia de vuelva a repetir. La “hermana” de Eleven (Millie Bobby Brown) cree que destruir a Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) y el Upside Down no será suficiente. Entonces, ¿qué propone?

Luego de que Eleven y Hopper (David Harbour) la ayudarán a escapar del laboratorio de la Dra. Kay (Linda Hamilton), Kali acepta unirse a la batalla contra Vecna/ Henry Creel, pero expresa que será necesario más que derrotar al poderoso villano para que puedan tener una vida tranquila. De hecho, asegura que no hay forma de que ellas puedan escapar de lo que son.

¿POR QUÉ KALI PIENSA DE ESA MANERA?

En los nuevos episodios de la quinta temporada de “Stranger Things”, Kali revela que al inicio no sabía por qué la Dra. Kay la mantenía encerrada y drogada. Cuando intentó escapar descubrió que la sangre que le sacaban constantemente era utilizada para realizar transfusiones a mujeres embarazadas con la esperanza de obtener más niños con poderes.

Cuando la Dra. Kay se dio cuenta de que la sangre de Kali no era la indicada para reiniciar el programa secreto del gobierno del Dr. Brenner, empezó a buscar a Eleven, ya que ella es la única de su grupo con características similares a Henry, que fue el inicio a todo. Por eso, Kay está obsesionada con capturar a Once.

Kali (Linnea Berthelsen) descubre el objetivo de la Dra. Kay en el volumen 2 de la quinta y última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES EL PLAN SECRETO DE KALI Y ELEVEN?

Después de descubrir que Henry quiere fusionar a Hawkins con otro mundo llamado el Abismo, que es una dimensión alternativa conectada a la Tierra a través del Mundo del Revés, el grupo planea esperar a que Vecna inicie su plan y que la torre de radio de Squawk atraviese una de las grietas para que Eleven entre en acción para rescatar a los niños y colocar un bomba que destruya el Upside Down y todo lo que lo habite después de que ellos logren salir.

Con ayuda de Murray (Brett Gelman) y otros aliados, Eleven y el resto del equipo logra infiltrarse en el complejo de la Dra. Kay y regresar al Upside Down. Tras reunirse con Dustin y el resto, se preparan para la batalla final.

Kali le ofrece ayuda a su “hermanita”, pero también le propone sacrificarse para detener los experimentos del gobierno. Mientras existan personas con poderes, intentarán recrearlos, así que ella sugiere permanecer en el puente cuando la bomba explote. El plan es desaparecer junto con el Mundo del Revés.

Aunque Hopper no está al tanto de esto, sabe que Kali oculta algo y que ha alterado a Once, así que está dispuesto a actuar si es necesario. Está listo para dar su vida con tal de proteger a la que considera una hija al final de “Stranger Things”.

Eleven (Millie Bobby Brown) acepta sacrificarse con Kali (Linnea Berthelsen) al final del volumen 2 de la quinta y última temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí