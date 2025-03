La serie coreana “Si la vida te da mandarinas...” (en inglés: “When Life Gives You Tangerines”) es una producción que ha encantado a miles de fans de los dramas románticos, quienes han tenido la oportunidad de disfrutar de sus 16 episodios en Netflix. Así, si llegaste al último capítulo de la ficción, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix narra las aventuras de Ae-sun, la “gran rebelde”, y Gwan-sik, conocido como el “hierro inflexible”, a lo largo de las cuatro estaciones de la isla de Jeju.

Así, la chica vivaz y el chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

En ese sentido, el show televisivo va y viene entre la infancia y la edad adulta de los dos personajes principales, y describe sus días brillantes, cuando siempre estaban sonriendo en las fotografías antiguas.

Como mencioné previamente, la historia concluye con el episodio 16, titulado “Brindo por todo lo que has vivido” (en inglés: “Here’s to All You’ve Been Through”), el cual muestra cómo la familia Yang puede disfrutar por fin del fruto de sus esfuerzos.

Sin embargo, una repentina agonía pone a prueba su determinación y la fortaleza de su perdurable amor.

Antes de continuar, mira el tráiler del volumen 4 de “Si la vida te da mandarinas...”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS...”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la serie de Netflix, descubrimos que Yang Gwan-shik está enfermo de cáncer, lo que hace que su salud se deteriore y, al comprender que le queda poco tiempo de vida, el hombre deja el hospital para estar en casa con su familia.

Con el paso del tiempo, somos testigos de cómo Yang Geum-myung se convirtió en CEO de Ever Study, su propia empresa. Así, al ver su discurso de presentación, sus padres se muestran muy orgullosos de ella.

Por otro lado, Gwan-shik trata de dejar todo listo hasta que llegue el momento de su muerte y, en uno de sus últimos días, Oh Ae-soon le confiesa que ha publicado la serie de poemas que escribió... por lo que ahora es poeta. Un hecho que, sin dudas, emociona al gran amor de su vida.

La producción, entonces, nos traslada a noviembre del 2006, cuando Geum-myung recibe una llamada que le informa que su padre está grave y debe ser llevado al hospital.

Allí, Gwan-shik le pregunta a Ae-soon si el tiempo que pasaron juntos fue genial. ¿La respuesta? Pues, ella dice que sí, que fue perfecto... mientras intenta sonreír, tal como le prometió a su pareja.

Lamentablemente, Gwan-shik muere y, tras su deceso, se revela que no gastó el dinero que su hija le envió desde Seúl. Al contrario, lo guardó en un fondo y también aprovechó para comprarle a Yang Eun-myung un auto de segunda mano.

Ae-soon, por su parte, trata de lidiar con el duelo y el recuerdo de su amado en todo lo que hace. Por lo tanto, vuelve a escribir más poemas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SI LA VIDA TE DA MANDARINAS...”?

El final de “Si la vida te da mandarinas...” da un salto en el tiempo y nos muestra a Ae-soon tomando un bus para ir a un lugar donde le enseñan a escribir a los ancianos y es llamada profesora.

Más tarde, ella recibe la llamada de Geum-myung, quien la invita a una comida familiar. Así, tras disfrutar de su tiempo juntos, Yang Eun-myung sorprende a su madre al contar que logró un trato con una editorial y ahora su colección de poemas ha sido publicada a nivel masivo.

Es entonces cuando vemos a la editora, una mujer muy parecida a la madre de Ae-soon como si fuera una reencarnación. Ella, con quien nuestra protagonista se cruzó a lo largo de su historia, lee los poemas y dice que está muy orgullosa de la autora.

A continuación, Geum-myung le pregunta a su mamá cómo le gustaría celebrar y ella le pide que la visite más a menudo... es evidente que tiene muchas ganas de compartir con su heredera lo que le queda de vida.

Finalmente, observamos un flashback de los años 60, cuando Ae-soon y Gwan-shik se hacen fotos en un campo de flores, mientras se divierten hablando de lo que harán en el futuro y de lo que conseguirán juntos.

Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

Los actores Lee Ji-eun (IU) y Park Bo-gum lideran el póster de la serie coreana "Si la vida te da mandarinas..." (Foto: Netflix)