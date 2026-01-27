La familia “Bridgerton” regresa con más aventuras y romance en la cuarta temporada de la popular serie de Netflix. Esta vez es el turno de Benedict (Luke Thompson), el segundo hijo y el más bohemio, que se niega a sentar la cabeza pese a las súplicas de su madre, lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). No obstante, todo cambia cuando conoce a la misteriosa dama con un vestido plateado en el esperado baile de máscaras. Aunque él no lo sabe se trata de Sophie Baek (Yerin Ha), quien regresa a su vida como una criada. ¿Cuántos tardará en descubrir que la mujer que busca desesperadamente y la resiliente doncella son la misma persona? ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega y cuándo se estrenarán?

“Lo impactante de la cuarta temporada es que se trata de la lucha entre un auténtico cuento de hadas clásico —su romance— y la realidad del mundo”, señaló Thompson a Tudum. “Hay que tenerlas en cuenta: el romance y la realidad. En su mejor versión, el ‘amor verdadero’ surge en medio de todo eso”.

Luke Thompson y Yerin Ha son los protagonistas de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que también cuenta con el regreso de Jonathan Bailey, Simone Ashley, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashbourne, Masali Baduza, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Daniel Francis, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Luke Newton, Emma Naomi, Golda Rosheuvel, Hugh Sachs, Will Tilston y Polly Walker. A ellos se suman Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei.

Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) son los protagonistas de la cuarta temporada de "Bridgerton", donde viven un romance complicado (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

La cuarta temporada de “Bridgerton” se divide en dos partes. La primera parte se estrenará el jueves 29 de enero de 2026 en Netflix. mientras que la segunda parte llegará el jueves 26 de febrero.

Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la serie, que cuenta con Shonda Rhimes como productora ejecutiva, solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

La cuarta temporada de “Bridgerton” tiene ocho episodios en total, que se divide en dos partes compuestas de cuatro capítulos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

Episodio 1: The Waltz: 29 de enero de 2026

Episodio 2: Time Transfixed: 29 de enero de 2026

Episodio 3: The Field Next to the Other Road: 29 de enero de 2026

Episodio 4: An Offer from a Gentleman: 29 de enero de 2026

Episodio 5: Yes or No: 26 de febrero de 2026

Episodio 6: The Passing Winter: 26 de febrero de 2026

Episodio 7: The Beyond: 26 de febrero de 2026

Episodio 8: Dance in the Country: 26 de febrero de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “la cuarta temporada se centra en Benedict, el bohemio segundo hijo. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza. Eso es así hasta que una mujer cautivadora capta su atención en el baile de máscaras. Aunque Benedict solo conoce a la Dama de Plata como su interés amoroso, en realidad es Sophie, una criada ingeniosa con sus propios secretos y sueños.

Con la reticente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict se lanza a la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, su mayor anhelo no reside en la alta sociedad: ella es una ingeniosa criada llamada Sophie, que trabaja para la formidable señora de la casa, Araminta Gun (Katie Leung).

Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que son la misma persona. ¿Acaso la incapacidad de Benedict para ver a estas mujeres como una sola y misma persona arruinará la innegable chispa que los une? ¿Y puede el amor realmente conquistarlo todo?”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”

Luke Thompson como Benedict Bridgerton

Yerin Ha como Sophie Baek

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Victor Alli como John Stirling

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Julie Andrews como Lady Whistledown

Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley

Masali Baduza como Michaela Stirling

Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Stirling

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

Katie Leung como Lady Araminta Gun

Luke Newton como Colin Bridgerton

Michelle Mao como Rosamund Li

Emma Naomi como Alice Mondrich

Golda Rosheuvel como la reina Charlotte

Hugh Sachs como Brimsley

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Polly Walker como Portia Featherington

Isabella Wei como Posy Li

Victor Alli retoma el rol de John Stirling y Hannah Dodd retoma el rol de Francesca Stirling en la cuarta temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

