CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Una carta a mi juventud” (“A Letter To My Youth” en inglés y “Surat Untuk Masa Mudaku” su idioma original) es una película indonesia de Netflix que narra la historia de un vínculo inesperado que se forman entre Kefas (Millo Taslim), un adolescente rebelde y Simon (Agus Wibowo), el nuevo cuidador del orfanato Pelita Kasih. Aunque la primera intención de Kefas es que el anciano renuncie a su cargo, cambia de opinión cuando se da la oportunidad de conocerlo. ¿Qué sucede con los protagonistas de este emotivo drama?

La película dirigida por Sim F. empieza con un Kefas adulto (Fendy Chow) siendo atormentado por un miedo irracional, a pesar de tener una buena vida y una hermosa familia. Durante el cumpleaños de su hija Abigail, se niega a que juegue en la piscina con sus amigos por temor a que vuelva a enfermar. Cuando su miedo se hace realidad en la noche, acude desesperado al hospital a pesar de que su esposa Rania le asegura que con la medicina que le suministró será suficiente.

El médico confirma que no hay nada de qué preocuparse, pero Kefas insiste en internar a la pequeña para descartar cualquier peligro. De regreso a casa, Rania le exige explicaciones por su comportamiento sobreprotector, pero Kefas no tiene nada que decir. A la mañana siguiente, Kefas descubre que su esposa se llevó a su hija a casa de sus abuelos para que él tenga tiempo de tranquilizarse. Antes de que pueda reaccionar, el protagonista de “Una carta a mi juventud” recibe una llamada que lo obliga a regresar a Sukabumi.

Kefas (Fendy Chow) recorre el orfanato en el que conoció a Simón y recuerda su etapa en ese lugar en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

Volver al orfanato en el que fue abandonado por su padre junto a su hermana, reencontrarse con su amiga Sabrina, quien ahora dirige Pelita Kasih, y asistir al funeral de Simon, un hombre que marcó su vida, remueven dolorosos y emotivos recuerdos. Mientras recorre el lugar en busca de inspiración para escribir el panegírico para su viejo amigo, revive cómo lo conoció y cómo formó un vínculo especial con él.

Kefas recuerda la trágica muerte de su hermana Angelina y culpa al antiguo cuidador Cahyo por negarse a ayudarlos y por robarse los escasos suministros y donaciones del orfanato. Aunque despiden a Cahyo y contratan a Simon, Kefas ya no confía en los cuidadores y está dispuesto a causar problemas hasta que renuncie. Pero sus primeras travesuras no tienen el efecto deseado.

El anciano solo aceptó el trabajo por hacerle un favor a su viejo amigo Wahyu, quien dirige el orfanato. Además, Simon está enfocado en otro asunto: dejar todo organizado para su funeral y su descanso eterno cerca a la esposa e hijo que perdió. Para eso contrata a la funeraria de Gabriel, quien le ofrece varios paquetes para conseguir más ganancias.

Las travesuras de Kefas llegan al límite cuando arruina un evento social y con eso las posibilidades de adopción de sus compañeros, quienes tras ver a Kefas como su líder lo reprochan por el daño. Por su parte, Wahyu decide expulsarlo, pero Simon lo convence de no hacerlo y busca a Kefas para ayudarlo a reflexionar sobre sus errores. Le cuenta que él también fue huérfano y que perdió a su familia. Con eso, se forma un vínculo especial entre ellos.

Simon (Agus Wibowo) planea quitarse la vida para reunirse con su esposa y su hijo en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

¿Qué pasó con Kefas tras la muerte de Simon?

Simon también ayuda a Kefas a disculparse con sus compañeros y convence a Wahyu de organizar otro evento social. Esta vez, todo resulta perfecto, incluso Kefas intenta ayudar a Sabrina a conseguir una familia. Pero sus esfuerzos no dan el resultado buscado. No obstante, Kefas, Boni y Joy son adoptados. Cuando el protagonista de “Una carta a mi juventud” busca al cuidador para despedirse, descubre que planea suicidarse.

Devastado por esa revelación, Kefas confronta a Simon por querer abandonarlos. Pero el anciano no da marcha atrás y se marcha para completar su plan. Llama a Gabriel para avisarle que ha llegado el momento y se prepara para morir. Sin embargo, los niños a los que tanto ayudó se organizan para evitar que cometa ese error.

Simon se da cuenta de que su vida aún tiene propósito y decide renunciar a su plan suicida para reunirse con su esposa e hijo. Junto a los niños huérfanos, principiante Kefas, Simon acepta la pérdida y empieza a sentir gratitud. Decide aprovechar el tiempo que le queda para ayudar a más niños.

De regreso en el presente, Kefas despide a Simon con “Una carta a mi juventud”. Tras el emotivo momento, Kefas se reúne con algunos de sus antiguos amigos, quienes le ayudan a entender que él no fue responsable de su hermana menor. También se comunica con su esposa para disculparse y explicar sus razones. Comparte su historia y está listo para continuar con su vida.

Kefas y los otros niños evitan que Simon (Agus Wibowo) se suicide en la película indonesia "Una carta a mi juventud" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UNA CARTA A MI JUVENTUD”?

“Una carta a mi juventud” está disponible en Netflix desde el 29 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película indonesia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

