La película “Sentimental Value” (en español: “Valor sentimental” y en su idioma original: “Affeksjonsverdi”) de Joachim Trier llegó al streaming en pleno auge de la temporada de premios. Así, tras conseguir 9 nominaciones a los Oscars, 8 nominaciones a los BAFTAs, 6 Premios del Cine Europeo y un Globo de Oro para Stellan Skarsgård como mejor actor de reparto, por fin tienes la oportunidad de ver este retrato de una familia fracturada en la comodidad de tu casa. Por lo tanto, en las siguientes líneas, te cuento cómo puedes disfrutar del aclamado drama en MUBI. ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta es una coproducción entre Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido, y se desarrolla a lo largo de 135 minutos de metraje.

Y, además de dirigir, Joachim Trier firma el guion junto a Eskil Vogt, repitiendo el equipo creativo que ya había trabajado antes en “The Worst Person in the World”.

En los Premios Oscar 2026, estas son las nominaciones que consiguió el filme:

Mejor película

Mejor director: Joachim Trier

Joachim Trier Mejor guion original: Joachim Trier y Eskil Vogt

Joachim Trier y Eskil Vogt Mejor montaje: Olivier Bugge Coutté

Olivier Bugge Coutté Mejor largometraje internacional (Noruega)

(Noruega) Mejor actriz protagonista: Renate Reinsve

Renate Reinsve Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård Mejor actriz de reparto: Inga Ibsdotter Lilleaas

Inga Ibsdotter Lilleaas Mejor actriz de reparto: Elle Fanning

¿DE QUÉ TRATA “SENTIMENTAL VALUE”?

“Sentimental Value” es un drama que exploran las cicatrices que deja un padre ausente cuando decide convertir su propia historia en una película.

La trama sigue a las hermanas Nora (Renate Reinsve) y Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), quienes vuelven a ver a su papá Gustav (Stellan Skarsgård), un antiguo director de prestigio, cuando este regresa a la casa familiar con un guion inspirado en el pasado de la familia y le ofrece a Nora el papel protagonista.

Entonces, el rodaje de aquel proyecto personal obliga a todos a revisar viejas heridas, mientras lidian con la presencia de Rachel Kemp (Elle Fanning), una actriz de Hollywood que se convierte en la nueva pieza de una dinámica ya de por sí compleja.

Así, entre los temas centrales del filme, destacan: la relación padre–hijas, el peso del legado, la forma en que el arte puede reabrir traumas y la tensión entre la mirada del creador y la vivencia de quienes inspiran su obra.

MIRA EL TRÁILER DE “SENTIMENTAL VALUE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SENTIMENTAL VALUE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Sentimental Value”:

Renate Reinsve como Nora Borg

como Nora Borg Inga Ibsdotter Lilleaas como Agnes

como Agnes Stellan Skarsgård da vida como Gustav Borg

como Gustav Borg Elle Fanning como Rachel Kemp

La película también cuenta con Anders Danielsen Lie, Jesper Christensen y Cory Michael Smith en papeles secundarios.

¿CÓMO VER “SENTIMENTAL VALUE”?

MUBI confirmó que adquirió los derechos de distribución de “Sentimental Value” para Reino Unido, Irlanda, Latinoamérica, Turquía e India.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en estos territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Sentimental Value", película del director Joachim Trier que se desarrolla a lo largo de 135 minutos de metraje (Foto: Mer Film / Eye Eye Pictures / MK Productions)

