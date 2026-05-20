Aunque el estreno digital de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) ya fue confirmado, así como el regreso de la taquillera película a los cines de México y Japón por tiempo limitado, aún no se ha anunciado la fecha de estreno en streaming ni novedades sobre la esperada segunda entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. No obstante, el estudio Ufotable compartió una nueva imagen de uno de los personajes importantes de la secuela, Kanao Tsuyuri.

Esta no es la primera vez que el estudio de animación detrás de la adaptación de la historia de Tanjiro Kamado y el Cuerpo de Cazadores de Demonios comparte ilustraciones temáticas para celebrar ocasiones especiales, como Navidad, Año Nuevo, San Valentín, o los cumpleaños de los personajes principales. En abril de 2026, Inosuke Hashibira fue el protagonista de una ilustración.

Mientras que el 10 de mayo de 2026, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” publicó una imagen conmemorativa por el cumpleaños de Kyojuro Rengoku, quien era el Pilar de la Llama y uno de los nueve espadachines más poderosos del Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Esta es la ilustración conmemorativa de "Demon Slayer" por el cumpleñaos de Kyojuro Rengoku, uno de los personajes favoritos de los fans (Foto: Ufotable)

LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE KANAO TSUYURI DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”

Para celebrar el cumpleaños de Kanao Tsuyuri, el 19 de mayo de 2026, Ufotable compartió una ilustración del personaje que se enfrentará a Doma en una de las peleas más esperadas de la segunda parte de la película anime “Demon Slayer: Infinity Castle” en versión chibi (mini-personaje), diseñada específicamente por el estudio Ufotable para esa ocasión especial.

Kanao Tsuyuri aparece en el centro de la imagen con un diseño infantil y tierno, lleva un vestido rosa claro con detalles amarillos y su característico peinado de cola de caballo lateral con un adorno de mariposa. Además, la ilustración la muestra guiñando un ojo y sonriendo.

En la tierna imagen priman los tonos rosas y el fondo está enmarcado por una estructura decorada con flores blancas y rosadas en la parte superior. A los lados, destacan dos grandes globos metálicos en forma de corazón con encaje rosa. En uno se puede leer la frase “Happy Birthday” y en el otro, “Kanao T. 5.19”.

Por supuesto, la ilustración incluye texto en japonés en el que se indica la fecha (19 de mayo), y su nombre en kanji y katakana.

Esta es la ilustración promocional de estilo "chibi" que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” compartió para celebrar el cumpleaños de Kanao Tsuyuri el 19 de mayo (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES KANAO TSUYURI DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

En el universo de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, Kanao Tsuyuri es una destacada Cazadora de Demonios. Se trata de la hermana menor adoptiva de Kanae y Shinobu Kochō (los antiguos y actuales Pilares del Insecto), y discípula directa (Tsuguko) de esta última. Esta es la razón por la que estará tan motivada en su pelea en “Infinity Castle 2”.

Kanao domina la técnica de la Respiración de las Flores y posee una vista superdesarrollada que le permite predecir los movimientos de sus enemigos. Tras la muerte de Shinobu, ella junto a Inosuke Hashibira se enfrentarán a Doma.

En este punto de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” se explorará el efecto retardado del veneno de glicinia y las motivaciones personales de los cazadores para derrotar a la Luna Superior 2.

Kanao Tsuyuri es una joven cazadora de demonios que desempeñará un papel fundamental en la película "Demon Slayer: Infinity Castle 2" (Foto: Ufotable / TOHO)

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