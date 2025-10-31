Este 31 de octubre de 2025, se estrenó la segunda temporada del drama “Respira”, el cual nos sumergió en el caótico mundo del Hospital Joaquín Sorolla, que pasó a manos privadas, un cambio radical que puso a prueba la ética y los principios de su personal médico. Quienes ya vieron los ocho nuevos episodios, se preguntan si esta producción española tendrá una tercera entrega. Averígualo en los siguientes párrafos.

La serie está protagonizada, una vez más, por Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón y Manu Ríos, quienes regresan para una trama intensa y compleja; además, nuevos rostros forman parte del elenco.

Manu Ríos y Blanca Suárez lideran el reparto de la segunda temporada de "Respira", drama médico español que goza de gran fama internacional (Foto: Netflix)

¿“RESPIRA” TENDRÁ TERCERA TEMPORADA?

Aún se desconoce si “Respira” tendrá una tercera temporada, ya que el drama médico se estrenó recientemente; por lo tanto, habrá que esperar unos días o semanas para que Netflix anuncie si le da luz verde o cancela definitivamente.

Si bien, varios conflictos se resuelven al final de la entrega 2, el hecho de que algunos nuevos hayan quedado abiertos da la esperanza a sus fanáticos para que sea renovada, pues varios quieren saber (¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER!) qué pasará con Jesica tras ser atacada por un paciente con problemas psicológicos o cómo enfrentará May la pérdida de la custodia de su bebé. Otra interrogante que queda al aire es el destino del hospital tras las decisiones políticas que se vienen tomando.

Jésica (Blanca Suárez) y Lluís (Alfonso Bassave) en la segunda temporada de "Respira" (Foto: Netflix)

SI LE DAN LUZ VERDE, ¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “RESPIRA 3”?

Para tener una fecha tentativa de estreno, en caso “Respira” sea renovada para una tercerea temporada, debemos analizar cuándo se lanzó el drama médico entre la primera y segunda entrega.

La temporada 1, de ocho episodios, llegó a Netflix el 30 de agosto de 2024; y un año y dos meses después se lanzó su entrega 2, el 31 de octubre de 2025. Tomando en cuenta ello, en caso de que le den luz verde al drama español, este aterrizaría en la plataforma de streaming en diciembre de 2026 o a más tardar en enero de 2027.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando la serie se estrenó por primera vez en agosto de 2024, antes de que llegue a las pantallas ya se había anunciado su renovación. Esto se informó dos meses antes, en junio, y la confirmación oficial se dio el 11 de diciembre, mientras se estaba rodando.

