CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Rafael Martínez (“Delirio”) y Catalina Hernández (“Rigo”), “Simplemente Alicia” (“Just Alice” en inglés) es una serie colombiana de Netflix que narra la historia de Alicia (Verónica Orozco), una mujer dividida entre dos amores. Cuando se reencuentra con un gran amor del pasado, decide retomar su romance a pesar de que está casada con Alejo Valdés (Constanza Camelo), un famoso escritor. ¿Qué pasa cuando los dos esposos descubren el engaño? ¿Con quién se queda Alicia?

La comedia producida por RCN Televisión empieza con Alicia intentando llegar a su boda con Pablo Guevara (Sebastián Carvajal). A pesar de que los obstáculos que se le presentan parecen ser una señal para que desista de casarse, Alicia logra llegar al barrio de su futuro esposo con ayuda de su amiga Susana (Cony Camelo) y se une en matrimonio al exsacerdote.

“Simplemente Alicia” regresa seis años en el pasado para mostrar que no es la primera vez que la mujer apuesta por dos cosas al mismo tiempo. Decidió estudiar marketing y política aunque eso significaba un doble esfuerzo. Después de una fuerte desilusión amorosa, se reencuentra con Alejo, el hermano de su amiga Caro (Luna Baxter) e inicia una relación apasionada que termina en matrimonio.

Alicia (Verónica Orozco) en su boda con Pablo Guevara (Sebastián Carvajal) en el primer episodio de la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SIMPLEMENTE ALICIA”?

Tras seis años de feliz matrimonio, Alicia es obligada a realizar servicio comunitario, lo que propicia el reencuentro con Pablo, quien es sacerdote. Solo entonces, Alicia descubre que el hombre con el que vivió una maravillosa aventura en Cartagena estaba a punto de consagrar su vida a Dios. Esa fue la razón por la que la abandonó sin dar ninguna explicación.

A pesar de aún lo ama, Alicia se niega a perdonarlo porque la abandonó cuando más lo necesitaba: quedó embarazada y se sometió a un aborto. Tras unas semanas, no puede seguir negando lo que siente y se deja llevar. Por supuesto, se arrepiente y decide ser honesta con él, pero Pablo le revela que ha decidido renunciar al sacerdocio. Para no perderlo otra vez, se fabrica otra vida, donde es azafata.

Utiliza los viajes que tiene que realizar por la campaña de Beltrán (Julián Román) para no despertar las sospechas de Alejo. Además, cuenta con la ayuda de Susana, quien cada vez está más cansada de cubrir a su amiga que no escucha ninguno de sus consejos. Alicia insiste en que todo vale la pena porque ahora se siente completa, pero los problemas empiezan cuando la vida insiste en juntar sus dos vidas.

Beltrán hace campaña en el barrio que protege Pablo y cuando el exsacerdote se opone a sus políticas, se convierte en su enemigo. la protagonista de “Simplemente Alicia” logra evitar que se conozca su secreto, pero un compañero de trabajo no tarda en descubrirla. Por otro lado, Alejo decide que su próxima historia será sobre el exsacerdote, lo que una vez más pone en aprietos a la mujer bígama.

Pablo Guevara (Sebastián Carvajal) descubrió una de las mentiras de Alicia (Verónica Orozco) en la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SIMPLEMENTE ALICIA”?

¿Qué pasó con Alicia, Alejo y Pablo?

Cuando la situación la sobrepasa, Alicia decide renunciar a Alejo, pero se arrepiente casi de inmediato. Asegura que no puede vivir sin él, así que retoma su matrimonio con el escritor. Antes de que pueda volver a su doble vida, su suegro Eliseo (César Mora) descubre parte de su secreto y la presiona para que sea sincera con Pablo.

Una emergencia hace que Alicia se entere de que está embarazada. Pero ¿quién es el padre? Antes de que pueda resolver esa incógnita, debe lidiar con su caótica vida. Cada vez que su secreto está a punto de ser descubierto inventa más y más mentiras. Para resolver su problema con Pablo, le revela que está esperanzado un bebé, pero el emotivo momento es interrumpido por Alejo.

Mientras Alejo lidia con la traición de Alicia y la noticia de que Benjamín (Leo Deluglio), Alicia descubre que Pablo sabía de su primer embarazo y aún así la abandonó. Durante Año Nuevo, Alicia sale con Susana para olvidar la penas y, Alejo y Paula, la madre de Benjamín, reviven su conexión.

En los últimos episodios de “Simplemente Alicia”, Pablo y Alejo descubren el secreto de su esposa y deciden alejarse de ella. La protagonista tiene que resignarse a perder a los hombres que ama, empezar a reflexionar sobre los errores que cometió y enfocarse en su bebé. Poco a poco comprende que también debe cerrar sus heridas de la infancia, como el abandono de su padres que la dejaron al cuidado de su abuela para dedicarse a sus carreras.

Tras una prueba de ADN que no solicitó, Alicia descubre que está esperando mellizos y descubre quién es el padre de sus hijos. Mientras decide qué hacer, sigue el consejo de Susana y escribe un libro sobre su vida. Más tarde, les entrega a Pablo y Alejo las pruebas de paternidad, pero ellos prefieren no leerla y cuidar de los bebés. Alicia los pierde como hombres, pero gana dos padres para sus mellizos.

Alejo Valdés (Constanza Camelo) no puede perdonar a Alicia (Verónica Orozco) tras descubrir la verdad en la serie colombiana "Simplemente Alicia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SIMPLEMENTE ALICIA”?

“Simplemente Alicia” está disponible en Netflix desde el 5 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

