“Simplemente Alicia” es la nueva serie colombiana con la marca de RCN Televisión que llega a Netflix, trayendo consigo una historia que combina comedia y drama con el fin de responder una pregunta muy particular: “¿Cuántos matrimonios se pueden sostener al mismo tiempo?“. Así, si quieres saber más sobre esta producción protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la ficción está dirigida por Rafael Martínez (“Delirio”) y Catalina Hernández (“Rigo”), bajo la producción ejecutiva de Juan Pablo Posada, Daniel Ucrós y Alexander Marín.

Además, el guion está a cargo de Marta Betoldi (“Betty la fea: la historia continúa”) y Esteban del Campo Bagu.

¿DE QUÉ TRATA “SIMPLEMENTE ALICIA”?

“Simplemente Alicia” narra la historia de Alicia Fernández (Verónica Orozco), una mujer determinada a tenerlo todo sin sacrificar nada en el camino.

Resulta que ella está casada con Alejo (Michel Brown), un escritor romántico de ciencia ficción que declara que su esposa es su musa.

Sin embargo, Alicia también se enamora profundamente de Pablo (Sebastián Carvajal), un líder comunitario que está dispuesto a dejar la vida religiosa por ella.

Entonces, cuando este último le propone matrimonio, nuestra protagonista se enfrenta a su mayor dilema: elegir entre un hombre o el otro.​

En estas circunstancias, en lugar de escoger, Alicia decide quedarse con ambos. Es decir, si avisar a ninguno de sus “amores” sobre la existencia del otro, se casa con Pablo mientras mantiene su matrimonio con Alejo.

De esta manera, comienza una doble vida, navegando a través de dos hogares separados y una mentira que amenaza con colapsar en cualquier momento.

MIRA EL TRÁILER DE “SIMPLEMENTE ALICIA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SIMPLEMENTE ALICIA”?

Verónica Orozco encabeza el elenco de la serie de Netflix como Alicia Fernández, el personaje principal de la historia. A ella la acompañan:

Michel Brown como Alejo , el primer esposo de Alicia

, el primer esposo de Alicia Sebastián Carvajal como Pablo , el segundo esposo de Alicia

, el segundo esposo de Alicia Constanza Camelo como Susana , la mejor amiga de Alicia

, la mejor amiga de Alicia Julián Román

Biassini Segura

Luna Baxter

Leo Deluglio

Ana María Medina

Daniela Tapia

Fernando Arévalo

Andrés Felipe Villada

Jacques Toukhmanian

Geraldine Zivic

Silvia de Dios

Andrés Toro

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “SIMPLEMENTE ALICIA”?

La serie “Simplemente Alicia” se estrena en Netflix el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de sus 19 episodios desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "Simplemente Alicia", serie colombiana dirigida por Catalina Hernández y Rafael Martínez Moreno (Foto: Netflix)

