Un inesperado ataque cardíaco y un trasplante de corazón marcan el inicio de “El cuco de cristal” (“The Crystal Cucko” en inglés), serie española de Netflix que sigue a Clara Merlo (Catalina Sopelana), residente de primer año, que tras sufrir un infarto fulminante es sometida a un trasplante. Luego de recuperarse, Clara decide buscar a su donador y termina en un pequeño pueblo marcado por un antiguo misterio. ¿Esta nueva producción se basa en una historia de la vida real?

El thriller de suspenso dirigido por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo cuenta con un elenco principal conformado por Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Alfons Nieto, Tomás del Estal, Valèria Sorolla, Júlia Frigola, José Emilio Vera y Elena Silva.

El rodaje de “El cuco de cristal”, que fue escrito por Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig, empezó en octubre de 2024 y finalizó en marzo de 2025. La filmación tuvo lugar en varias localizaciones, como Béjar, la comarca de Valle del Ambroz, y algunas escenas interiores en los Estudios Auriga en Hervás.

Catalina Sopelana asume el rol de Clara, la protagonista de "El cuco de cristal", serie española de intriga dirigida por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo (Foto: Netflix)

“EL CUCO DE CRISTAL” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “El cuco de cristal” no se basa en una historia de la vida real, ya que se trata de una adaptación de la novela homónima de Javier Castillo, quien también es autor de “La chica de nieve” y “El juego del alma”, que también se convirtieron en exitosas series de Netflix.

Pero a diferencia de las producciones protagonizadas por Milena Smit, este thriller de suspenso no se ambienta en la Málaga natal de Castillo. Tampoco en el pueblo estadounidense ficticio en el que tenía lugar la novela publicada en 2023. La historia transcurre en un pueblo al norte de España.

Más sobre la historia de “El cuco de cristal”

Cuando Clara despierta y tiene un nuevo corazón, decide abandonar la ciudad para internarse en el pueblo del que provenía su donante. Descubre que fue Carlos, un joven que murió en un accidente de coche y que estaba “rodeado de misterios y tragedias sin resolver”.

Al llegar a ese misterioso pueblo, Clara conoce a la madre de Carlos, Marta (Itziar Ituño). Pero lo más impactante es que su llegada coincide con la desaparición de un bebé. Esta no es la primera vez que alguien desaparece en ese lugar. ¿Quién está detrás de todo eso?

De hecho, el título de la novela y la serie hace referencia a las desapariciones, ya que el cuco (cuckoo) es un ave parásita que sustituye los huevos de otras aves por los suyos para que estas los incuben y críen.

Javier Castillo señaló que "El cuco de cristal" es "una historia de amor pura y dura; el viaje de un corazón de un cuerpo a otro con todas las emociones que lleva ese corazón dentro" (Foto: Netflix)

