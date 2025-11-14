La serie española “El cuco de cristal” (en inglés: “The Crystal Cuckoo”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de suscriptores de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja" han tenido la oportunidad de disfrutar de los 6 episodios que la componen. Así, tras verlos, quizá te preguntes si la historia continuará en una eventual temporada 2. Por ello, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre aquella posibilidad.

Vale precisar que la producción de suspenso se basa en la novela homónima de Javier Castillo, también autor de "El día que se perdió la cordura“, ”La chica de nieve" y “El juego del alma”.

Además, en su elenco, destacan artistas de la talla de Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué, por solo mencionar algunos nombres.

Así, a lo largo de sus capítulos, la serie de Netflix nos presenta a Clara Merlo, una médica residente de primer año que debe someterse a un trasplante de corazón.

Tiempo más tarde, durante su recuperación, ella siente la imperiosa necesidad de conocer a su donante, lo que la lleva a un pequeño pueblo del interior para aprender sobre la vida del joven.

Clara, entonces, se adentra en un lugar repleto de secretos y un enorme misterio que se ha extendido a lo largo de veinte años.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El cuco de cristal”:

“EL CUCO DE CRISTAL”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Si bien Netflix todavía no ha emitido un comunicado oficial al respecto, todo parece indicar que la ficción española NO tendrá temporada 2.

¿La razón? Pues, se trata de una miniserie o serie limitada (’limited series’), lo que implica que fue concebida—desde el inicio—para contar una historia completa y autoconclusiva en una sola entrega de 6 episodios.​​

En ese sentido, debido a que el show televisivo logró cerrar todos sus arcos narrativos en su capítulo final, no habría necesidad de extender el relato en más temporadas.

¿NETFLIX PODRÍA CAMBIAR DE OPINIÓN?

En el infinito mundo de las posibilidades, dicen que nunca debemos decir nunca. Y es que, si el éxito acompaña al show televisivo, quizá se abra alguna puerta para la creación de alguna continuación, serie derivada o spin-off.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la novela de Javier Castillo no tiene secuela, por lo que—de ser el caso—Netflix deberá construir la historia sin material original para tomar como inspiración.

Sea como sea, solo el tiempo nos dirá si el universo de “El cuco de cristal” se limita a una sola serie o si, por cosas del destino, se logra expandir.

¿CÓMO VER “EL CUCO DE CRISTAL”?

Tal como te puedes imaginar, “El cuco de cristal” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Recuerda que la serie está disponible en todo Estados Unidos sin restricciones geográficas dentro del territorio estadounidense.

Asimismo, la plataforma ofrece varios planes en el país norteamericano:

Estándar con anuncios: $7.99 al mes

$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): $17.99 al mes

$17.99 al mes Premium: $24.99 al mes

Mientras Alfons Nieto asume el rol de Juan Ferrer Merlo, Iván Massagué intepreta a Rafael a lo largo de la serie española "El cuco de cristal" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí