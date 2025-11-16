Todos aquellos lectores que disfrutaron de la novela “El cuco de cristal” de Javier Castillo—publicada en el 2023—ya tienen la oportunidad de verla convertida en serie de Netflix. Sin embargo, tal como ocurre con cualquier adaptación audiovisual, la producción presenta cambios significativos en comparación con el libro. Así, ¿te gustaría hacer un repaso por aquellas principales modificaciones? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), una médica residente de primer año que sufre un infarto fulminante durante un turno en el hospital.

Tiempo después, ella despierta con un corazón trasplantado y la necesidad de conocer la identidad de su donante, por lo que va a visitar el pueblo del chico.

Allí, nuestra protagonista se verá envuelta en una espiral de traumas familiares, desapariciones y una comunidad que guarda muchos secretos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El cuco de cristal”:

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL LIBRO “EL CUCO DE CRISTAL” Y LA SERIE ESPAÑOLA DE NETFLIX

1. La ubicación

Probablemente, el cambio más evidente entre ambas propuestas es la localización. Y es que, mientras que la novela original se desarrolla en Steelville, un pequeño pueblo ficticio de Misuri (Estados Unidos), la serie de Netflix traslada la acción a Hervás, un municipio de Cáceres en Extremadura, España.

En declaraciones para deia, la directora Laura Alvea explicó al respecto: “El universo de este libro es especial, así que era importante encontrar el lugar porque tiene mucho peso”.

2. Los nombres de los personajes

Para darle mucho más realismo a la ambientación, los nombres estadounidenses de los personajes de “El cuco de cristal” fueron adaptados a nombres más comunes en España. Revisa la siguiente lista y compáralos.

Nombre en el libro Nombre en la serie Cora Merlo Clara Merlo Corzán Charles Carlos Ferrer Ruiz Edwin Miguel Ferrer López Margaret Marta Ruiz Randall Boyce Rafael “Rafa” Durán Gavin Crane Gabriel Durán Jack Juan Ferrer Ruiz

3. Los cambios en la trama

Según verTele, también existen modificaciones narrativas importantes entre la novela y la serie. Por ejemplo:

La madre de Clara/Cora tiene papel clave en el libro, pero no aparece en el show televisivo.

tiene papel clave en el libro, pero no aparece en el show televisivo. En la novela, Charles tenía otra hermana que murió al poco de nacer. Esto no se cuenta en la adaptación de Netflix.

que murió al poco de nacer. Esto no se cuenta en la adaptación de Netflix. En el libro, la madre de los chicos es una vidente que lee manos; en la serie, regenta un bar.

que lee manos; en la serie, regenta un bar. En el texto, Cora llega al pueblo tras recibir la llamada de la madre del donante; en la adaptación, Clara busca activamente a la familia.

tras recibir la llamada de la madre del donante; en la adaptación, Clara busca activamente a la familia. La serie también introduce una fiesta en el pueblo con máscaras que no existía en la novela original.

Y tú, ¿habías notado alguno de estos cambios?

Itziar Ituño como Marta Peña en una escena de la serie española "El cuco de cristal" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí