“El cuco de cristal” (“The Crystal Cucko” en inglés) presenta una intrigante historia sobre una joven que tras someterse a un trasplante de corazón busca respuesta en el pueblo de su donante. Pero no solo conoce más detalles sobre la vida del joven que le salvó la vida, también se desentraña un secreto que atormenta al pueblo desde hace cincuenta años: las misteriosas desapariciones. Pero ¿dónde fue grabada esta serie española de Netflix dirigida por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo?

El thriller de suspenso se basa en la novela homónima de Javier Castillo, quien también escribió “La chica de nieve” y “El juego del alma”, historias que también fueron adaptadas por Netflix. Clara Merlo (Catalina Sopelana) acepta la invitación de Marta Ruiz (Itziar Ituño), la madre de Carlos Ferrer (Roque Ruíz), el joven que murió en un accidente automovilístico. Pero su llegada al pueblo coincide con la desaparición de una bebé.

Mientras los oficiales, Rafael (Iván Massagué) y Juan Ferrer (Alfons Nieto) investigan, Clara averigua más sobre Carlos. Descubre que su donante padecía osteogénesis imperfecta y que estaba obsesionado con descubrir la verdad detrás de la desaparición de su padre, el Guardia Civil Miguel Ferrer (Álex García), quién seguía el rastro de un posible culpable.

Miguel Ferrer (Álex García) en medio del bosque buscando venganza por la desaparición de su hermana en la serie española de "El cuco de cristal" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE FUE GRABADA “EL CUCO DE CRISTAL”?

En marzo de 2025, Netflix anunció que el rodaje de los seis episodios de “El cuco de cristal”, producida por Atípica Films, terminó y que las grabaciones se realizaron entre Extremadura y la Comunidad de Madrid.

Mientras en la novela original la historia transcurre en Steelville, un pueblo ficticio en Missouri, Estados Unidos, la miniserie de Netflix se ambienta en la localidad cacereña de Hervás, en el que se recrea Yesques.

Las zonas boscosas del lugar y las carreteras desoladas permiten recrear ese ambiente sombrío que la trama requiere. En medio del bosque se esconden tragedias familiares ocultas durante décadas.

Valle de Ambroz

El Valle del Ambroz es una comarca natural, enclavada al norte de la provincia de Cáceres, en España, y también fue uno de las locaciones donde se grabó “El cuco de cristal”. De hecho, Netflix agregó un mensaje de agradecimiento al final de cada episodio.

“Esta serie ha sido rodada en Hervás y otros municipios del Valle de Ambroz, en la provincia de Cáceres, afectados por los incendios del verano de 2025. Queremos mostrar nuestro apoyo a esta región y dar las gracias por la generosidad con la nos trató su comunidad durante el rodaje”.

Marta Ruiz (Itziar Ituño) y Juan Ferrer (Alfons Nieto) en la serie española de "El cuco de cristal" con el bosque de fondo (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí