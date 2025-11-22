Desde su estreno, el 19 de noviembre de 2025, “El encanto del champán” (“Champagne Problems” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Pero este romance navideño que se ambienta en Francia y sigue a una ejecutiva en ascenso que se enamora del heredero de la casa de champán que intenta comprar, ¿se basa en una historia de la vida real? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En la comedia romántica escrita y dirigida por Mark Steven Johnson (“Love in the Villa”; “Love, Guaranteed”), Sydney Price (Minka Kelly) viaja a París para adquirir Château Cassell, una de las casas de champán más prestigiosas de Francia. Pero antes de enfocarse en conseguir su principal objetivo, se toma una noche para disfrutar de la ciudad, así se conoce con un atractivo desconocido llamado Henri (Tom Wozniczka). La química entre ellos es innegable y tras una noche mágica, sus caminos se vuelven a cruzar.

Henri es nada menos que el hijo del fundador de la compañía de champán, Hugo (Thibaul de Montalembert), así que la relación entre él y Sydney se vuelve algo tensa. No obstante, ella debe convivir con Henri los siguientes días y encontrar un equilibrio entre el romance y los negocios. ¿Qué es más importante?

Sydney Price (Minka Kelly) se enamora de Henri Cassell (Tom Wozniczka), el heredero de un burbujeante imperio, en la película navideña "El encanto del champán" (Foto: Netflix)

“EL ENCANTO DEL CHAMPÁN” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “El encanto del champán” no se basa en una historia de la vida real, pero su trama es similar a otras películas románticas, donde uno de los protagonistas deja la ciudad para concretar un negocio que podría cambiar su vida, pero se encuentra con algo inesperado: el amor.

Por supuesto, incluye la atracción inicial, las dudas debido a los conflictos de intereses de los protagonistas, la reflexión sobre lo que es más importante y la victoria del amor. Aunque resulta algo repetitiva, nunca son suficientes historias de este tipo, sobre todo en la temporada navideña.

Aunque la trama de “Champagne Problems” es ficción, incorpora elementos de la vida real como el funcionamiento interno de las corporaciones y todo lo relacionado con la adquisición de pequeñas empresas, que atraviesan por dificultades financieras debido a la globalización.

Además, Château Cassell representa a las casas de champán, que tienen una relevancia cultural y económica en Francia. En medio de la trama del romance, se muestran algunos detalles reales de la industria del champán, como la reducción de los envíos en un 10 % en 2024.

Sean Amsing, Brigitte Laurent, Roberto Salazar, Flula Borg, Astrid Whettnall y Mika Cotellon en la película navideña "El encanto del champán" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ENCANTO DEL CHAMPÁN”?

“El encanto del champán” está disponible en Netflix desde el 19 de noviembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

