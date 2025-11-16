Los hermanos Duffer, reconocidos a nivel global como los creadores del universo “Stranger Things”, han dejado sorprendidos a los fans con una revelación impactante sobre la quinta y última temporada de la serie de Netflix. Y es que resulta que la entrega más importante de la ficción tendrá “dos finales”. ¿Quieres saber exactamente qué dijeron? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la esperadísima temporada 5 de la producción se lanza dividida en tres volúmenes:

El primer volumen llega el miércoles 26 de noviembre del 2025.

del 2025. El segundo, el jueves 25 de diciembre del 2025 (Navidad).

del 2025 (Navidad). El episodio final se proyectará tanto en Netflix como en cines el miércoles 31 de diciembre del 2025.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things 5”:

¿POR QUÉ SE DICE QUE “STRANGER THINGS” TENDRÁ DOS FINALES?

En declaraciones concedidas a GamesRadar, Ross Duffer hizo un anuncio que seguro interesará a los seguidores de la franquicia: “De cierta manera, tenemos dos finales: [episodio] cuatro y [episodio] ocho. Esos son los dos grandes capítulos. Creo que son de los que estamos más orgullosos“.

Esto implica que el episodio 4, con el que se cierra el primer volumen, funciona como un punto de inflexión emocional y narrativo de importancia similar al gran desenlace del show (episodio 8).

Tal como mencionaron los creadores, para ellos “era importante resolver todas las tramas y atar todos los cabos sueltos”.

Por lo tanto, estos episodios han sido diseñados para otorgar conclusiones significativas para cada uno de los arcos narrativos que ha explorado “Stranger Things”.

¿CUÁL ES EL GRAN MISTERIO QUE RESUELVE EL FINAL DE “STRANGER THINGS”?

La temporada 5 de la producción regresa al origen de todo: el secuestro de Will Byers (Noah Schnapp). Así, los primeros cinco minutos muestran a Vecna (Jamie Campbell Bower) encontrándose con una versión rejuvenecida del chico en el Upside Down.

Al respecto, Ross Duffer le dijo a GamesRadar: “Mucho de la historia trata sobre Will y su conexión con el Upside Down y el mal que ha estado ocurriendo en Hawkins. Queríamos llegar al corazón de la historia: ¿Por qué fue tomado Will? ¿Cuál fue la razón?”.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

La temporada 5 de “Stranger Things” nos traslada al otoño boreal de 1987. Allí, el pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna.

No obstante, él ha desaparecido sin dejar ningún rastro y, para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más.

Así, a medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa.

En este contexto, la batalla final parece inminente y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.

Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Gran parte de la trama de "Stranger Things" se sustenta en experimentos secretos y fuerzas sobrenaturales (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí