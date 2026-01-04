Con el octavo episodio de la quinta y última temporada ya disponible en Netflix, “Stranger Things” ha llegado oficialmente a su fin tras casi una década desde su estreno. Parte del público duda de que esta haya sido la última aventura de sus protagonistas, así que los hermanos Duffer se han pronunciado con claridad sobre si esta despedida es realmente un punto final o si podría reunirse de nuevo al grupo en una futura continuación.

“La verdad es que no lo sabemos. Quiero decir, Mike cierra la puerta del sótano. Nosotros cerramos la puerta a la historia. Esa es una de las razones por las que pusimos los créditos finales como lo hicimos, era una manera de decir que esto es finito”, revela Matt Duffer en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde recuerda que los créditos del último capítulo rinden homenaje a varios de los momentos más icónicos de “Stranger Things”.

“Esto es el final de su historia. Es el final de la historia de Mike y Eleven, de Joyce y Hopper”, añade.

Millie Bobby Brown como Eleven, una de las protagonistas de la serie "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Los hermanos Duffer han defendido en múltiples ocasiones que la ficción funciona como un relato sobre la transición de la infancia a la vida adulta. Esa idea, según explican, es incompatible con una secuela. “Así que no, no hay un plan ni intención de contar esa historia porque ‘Stranger Things’ es una historia sobre la llegada a la madurez. En última instancia, eso es lo que se supone que debe ser. Eso es lo que siempre fue la serie. Cuando Mike cierra la puerta del sótano, está cerrando la puerta a su infancia y está pasando a la adultez”, continúa el cocreador del proyecto.

“Quiero decir, supongo que una secuela podría ir sobre una crisis de los cuarenta. ¡Eso suena realmente poco interesante! ¿El abuelo Hopper? No sé cómo eso podría leerse como otra cosa que no fuera, para mí, un descarado intento de sacar dinero", opina con contundencia Duffer sobre la posibilidad de desarrollar una hipotética secuela años después con el mismo reparto.

“Con esta temporada final, hemos terminado de contar todo lo que queríamos contar sobre estos personajes, esta historia y el Mundo del Revés”, señala el showrunner del fenómeno de Netflix, que en una entrevista con Collider ha respondido de forma más tajante a si la quinta temporada de “Stranger Things” es la última vez que el público verá a sus protagonistas. “Sí”, se ha limitado a decir.

La temporada 5 de "Stranger Things" supuso la ocasión perfecta para ver interactuar a Steve Harrington y Will Byers por primera vez (Foto: Netflix)

Ahora bien, que una puerta se cierre no significa que “Stranger Things” no abra otras. Este 2026 llegará a Netflix la serie "Relatos del 85″, spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada que sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins.

Los Duffer también han hablado de un spin-off en imagen real sobre el que están “realmente emocionados por explorar nuevos personajes y una nueva mitología con el espíritu de Stranger Things”. “Aunque está relacionado en cierto modo, es en realidad una historia completamente diferente, con una ubicación completamente diferente y con actores y personajes completamente diferentes. Así que es independiente, una entidad propia”, desvelaron.

