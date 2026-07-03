La ministra afronta una denuncia constitucional por el caso Sunedu. Foto: Gob.pe
La ministra afronta una denuncia constitucional por el caso Sunedu. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, presentó su renuncia irrevocable al cargo de su sector, mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar, la noche de ayer, jueves 2 de julio.

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