La ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, presentó su renuncia irrevocable al cargo de su sector, mediante una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar, la noche de ayer, jueves 2 de julio.

Cuadros Espinoza manifestó su agradecimiento por la confianza otorgada para asumir lo que consideró una “alta responsabilidad al servicio del país”.

Asimismo, la exministra de Educación afirmó que durante su gestión actuó con integridad, compromiso y pleno respeto por el interés público, aportando al fortalecimiento de las políticas y acciones orientadas al desarrollo educativo en el Perú.

“Deseo expresar mi reconocimiento a los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación por su compromiso y profesionalismo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes”, se lee en el documento.

Polémicas con la Sunedu

Hace alguna semanas, en el Congreso, 22 parlamentarios presentaron una moción para interpelarla por una presunta intención de remover del actual jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), Vicente Santillán.

También afronta una denuncia constitucional formulada por la congresista Tania Estefany Ramírez García por la presunta infracción a los artículos 16, 39, 51, 119 y 128 de la Constitución.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, María Esther Cuadros Espinoza juró como ministra de Educación ante el presidente de la república, José María Balcázar, en reemplazo de Erfurt Castillo Vera.

Asimismo, tuvo a su cargo la dirección ejecutiva del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT) y del Programa para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación Superior y Técnico-Productiva a Nivel Nacional (PMESTP).