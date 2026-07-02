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Resumen

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A cuatro meses de que El Niño costero alcance su máxima intensidad dentro del país, según estimaciones de la Comisión Multisectorial del Estudio del fenómeno El Niño (Enfen), la construcción de la infraestructura preventiva básica que fue diseñada en el marco de la Reconstrucción con Cambios (RCC) para evitar futuros desbordes e inundaciones está lejos de ser culminada.

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