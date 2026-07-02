De 87 proyectos de inversión orientados hacia la prevención -y valorizados al menos en unos S/19.938 millones-, 28 tienen avances por encima del 80% y solo 10 de estos lograron culminar su ejecución física al 100%. Mientras tanto, otros 41 no han reportado avances o mantienen un nivel de ejecución de 0%, de acuerdo con información proporcionada a ECData por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Los proyectos abarcan nueve regiones del país y pertenecen principalmente a Lima, Piura, La Libertad, Áncash, Lambayeque, Ica y Tumbes, zonas con un nivel alto de vulnerabilidad frente a desastres asociados con las lluvias e inundaciones que trae este fenómeno climatológico.

Asimismo, 42 de las 87 intervenciones iniciaron su ejecución antes del 2020; es decir, llevan al menos seis años y medio en proceso de implementación.

Autoridades a cargo

De esta lista, que incluye obras de drenajes, defensas ribereñas, muros de contención, así como las descolmataciones y encausamiento de ríos, 31 intervenciones actualmente están a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad creada en el 2024 que sustituyó y asumió las competencias de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esta última dejó de funcionar a fines del 2023. Las intervenciones a cargo de la ANIN forman parte del “Plan Multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados 2025-2027″.

Según destaca REDES, 14 de los 31 proyectos correspondientes a la ANIN tienen un avance físico nulo o menor al 20%, mientras que solo seis tienen un avance físico superior al 80%.

Los 56 proyectos restantes están asignados a otras entidades de los tres niveles de gobierno, entre las que destacan gobiernos regionales y municipios. De esta lista, 29 proyectos no reportan avance físico o lo tienen en 0%.

Acción inmediata pendiente

¿Qué medidas podrían plantearse para reducir esta brecha en la ejecución de los proyectos? Giacomo Puccio, economista de REDES, señaló a ECData que habría que asegurar una forma para que la ANIN cuente con el financiamiento suficiente para empezar las obras, aunque remarca que las solicitudes debieron hacerse con antelación, inmediatamente después del último Niño costero en el 2023.

“Cuando se disuelve la ARCC y se crea la ANIN, esta toma todos los proyectos con la modalidad de ejecución de gobierno a gobierno y el resto quedaron para otras instancias del Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios. Hay algunas obras que están en riesgo de paralizarse si es que no se les habilita el presupuesto, lo cual va a ser complejo porque estamos en un contexto de una caja fiscal ‘dolida’. Hay ciertas limitaciones de la ANIN para darle prioridad a todos los proyectos”, explicó.

Mapa de Proyectos de Inversión — Perú Proyectos de inversión en infraestructura hídrica Obras de drenaje y protección ante inundaciones — Perú Lima Lambayeque Piura Haz clic en un marcador para ver el proyecto Fuente: Banco de Inversiones — MEF Perú | Datos al 2025

Si bien hay cierta heterogeneidad en los avances dentro de las 31 obras que la ANIN tiene a su cargo, el experto comenta que la infraestructura preventiva importante, como el sistema de protección ante inundaciones en el río Huarmey, en Áncash (S/829 millones), o la protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo (S/1.241 millones) ya tienen un avance físico del 80% y solo les faltaría el último tramo.

Por otro lado, los recursos del programa presupuestal 068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias ante desastres”, alcanzaron los S/3.062 millones durante la primera mitad del año. Sin embargo, solo el 26% de este monto (S/ 929 millones) ha sido destinado a obras para prevenir desastres. De este último monto, solo se ha ejecutado el 26% (S/ 239 millones).

Esta cifra aún está 25% por debajo del presupuesto final alcanzado en el 2024, el segundo año del último Niño costero que experimentó el país.

Mapa de Proyectos de Inversión — Perú Proyectos de inversión en infraestructura hídrica Obras de defensa ribereña, evacuación y protección ante inundaciones — Perú Fuente: Banco de Inversiones — MEF Perú | Datos al 2025

“Si vemos solamente la parte del programa 068 que corresponde a las obras de prevención, ha crecido muy poco. Incluso en los años en los que hubo Niño, 2017 y 2023, creció 12% y 13% respecto al año anterior. Después del 2023 viene cayendo en picada”, opinó.

¿Qué se puede hacer para mitigar de la manera más eficiente los futuros daños en los pocos meses que quedan? Para Puccio, hay proyectos de descolmatación que pueden ser mucho más baratos que las grandes obras de infraestructura prometidas y que no se concretaron. “Si bien son intervenciones menores, se pueden ejecutar en poco tiempo y tener un impacto importante para la prevención”, puntualizó Puccio.

En entrevista con el programa Versus de El Comercio, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la organización Hombro a Hombro, iniciativa empresarial que coordina acciones de preparación y de primera respuesta frente a desastres, señaló que, pese a que no hay tiempo para concretar grandes obras de infraestructura, sí se puede avanzar con acciones elementales, como limpieza de drenes, limpieza de cuencas, así como campañas educativas masivas y de salud para evitar brotes de enfermedades como el dengue, que suelen aparecer durante las inundaciones por la permanencia de aguas empozadas.

“El ente más importante en la atención de desastres es el alcalde distrital, a quien no conoceremos hasta noviembre. Una de las sugerencias que queremos llevar al nuevo gobierno es que haya una especie de ‘Comando Niño’ en el que, desde el gobierno, haya un compromiso fuerte para traer a Lima a los alcaldes provinciales y distritales y enseñarles herramientas básicas de gestión, como llenar el EDAN [procedimiento utilizado por los alcaldes y el Indeci para recopilar información sobre los impactos de un desastre en una determinada localidad]“, opinó.