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Resumen

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Hoy es un hecho casi indiscutible que el Banco Central de Reserva (BCR) resalta entre las diversas instituciones públicas como una isla de eficiencia en el Estado. Desde el nombramiento de Julio Velarde al frente del BCR, hace casi dos décadas, la institución ha mantenido una inflación anual promedio de 3,2%, una de las más bajas de la región.

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