Horóscopo de HOY, sábado 29 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el momento es adecuado para prepararse, se avecina una buena oportunidad. Amor: se restablecerá la armonía en la pareja por iniciativas y sugerencias audaces.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una dura decisión generará cierto rechazo, pero demostrará que es un acierto. Amor: dejará atrás las actitudes de indiferencia y las cosas en la pareja mejorarán.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado comenzará a dar señales de éxito. Amor: se dará cuenta de que su pareja a veces da motivos para sabotear la armonía.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para gestionar un aumento de ingresos o el beneficio postergado. Amor: la pareja disfrutará de momentos de calidez y permite un nuevo comienzo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas, dejará atrás las viejas ideas y un nuevo proyecto sorprenderá. Amor: una situación confusa inquietará a la relación, pero la armonía permanece.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: asumirá nuevas posiciones y conducirá el proyecto o negocio hacia el éxito. Amor: por no reflexionar, criticará demasiado a su pareja y creará un conflicto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el entorno influyente elogiará su compromiso y hará una propuesta. Amor: conocerá a una persona agradable y comprensiva de la que no querrá separarse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que causarán sorpresa pero generarán beneficios. Amor: la pareja recuperará la calidez con actividades compartidas y mayor contacto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá en cuenta los detalles que otros ignoran y tendrá éxito. Amor: podría sufrir desencanto pero hallará un confidente en la persona menos imaginada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su inspirado talento creará proyectos que serán muy elogiados. Amor: se animará a dejar atrás la timidez y se relacionará con una persona irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: creará las condiciones para que la cooperación crezca y asegure un proyecto. Amor: habrá momentos inolvidables en la relación y permite un nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una ráfaga de buena fortuna fortalecerá negocios, proyectos y nuevas ideas. Amor: una respuesta impulsiva podría dañar la armonía, pero la calidez permanecerá.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TÍMIDA PERO SOCIABLE. AMA DESCUBRIR AFINIDADES Y HACER NUEVOS AMIGOS.