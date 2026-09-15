- Acaban de lanzar una nueva ruta que conecta Cusco con Sao Paulo, ¿qué ha motivado esta decisión y qué significa para Latam?

Cusco es muy importante, emblemático, empezamos volando a esta ciudad hace 27 años. Además, fue el primer destino que abrimos luego de la pandemia. Es la primera vez que se volará esta ruta, uniendo Cusco con Sao Paulo. Los turistas brasileros son cada vez más en Cusco, siendo el mercado más grande de América Latina. Entonces, sin duda, esta nueva puerta de entrada que conectará Cusco directamente con Sao Paulo va a ser súper beneficiosa para el turismo en Cusco y el Perú. Y con esto, lo que estamos haciendo es duplicar la conectividad internacional que tenemos directamente desde Cusco.

Hasta ahora hemos operado un vuelo diario entre Cusco y Santiago, y ahora tendrá tres frecuencias adicionales, más los cuatro vuelos semanales que estamos lanzando de Cusco a Sao Paulo.

Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.

- Brasil es uno de los principales emisores de turistas extranjeros al Perú, ¿en cuánto espera que se incrementen esos pasajeros cuando inicie la operación de la ruta en marzo?

Definitivamente. Yo creo que la ruta, en el primer año, debería conseguir más o menos 40.000 pasajeros directos entre Cusco y Sao Paulo. Pero estos proyectos, como siempre, van empezando poco a poco, van creciendo y no tengo duda que, pasará algo similar a lo que sucedió con la conexión entre Cusco y Santiago; comenzó tres veces por semana y después creció. Pronto podemos estar duplicando la cantidad de turistas que traemos directamente a Cusco desde destinos internacionales.

Desde Cusco se vuela directamente a Arequipa, a Puerto Maldonado,y por lo tanto, se arma una cobertura de toda la región sur y de todo el circuito turístico del sur, que es muy atractivo para los viajeros internacionales.

- Los vuelos salen del aeropuerto Velasco Astete, pero también se está avanzando con el nuevo aeropuerto de Chinchero, ¿hay proyecciones de impulsar más rutas con miras a cuando inicie operaciones el nuevo aeropuerto? De otro lado, algunos medios especializados comentan que hay cierta complejidad para vuelos que salen de Cusco y toman más de 4 horas, ¿cómo manejan esto?

Esta ruta la estamos haciendo con un avión A320 NEO, que tiene la tecnología para volar directamente desde Cusco hasta Sao Paulo. Sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero, vemos que todavía tiene mucho por avanzar y todavía hay muchísimas especificaciones que tenemos que estudiar de parte de Córpac.

- ¿Reforzarán Cusco como puerta de entrada?, ¿hay otra ruta que también les atraiga?

Por ahora estamos enfocados en iniciar la ruta de Cusco- Sao Paulo y en seguir aumentando la conexión de Cusco con Santiago de Chile. Acuérdate también que Sao Paulo no solamente implica el acceso a los turistas brasileños, sino que el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, también es un gran hub, un gran centro de conexiones, por lo que Sao Paulo está conectado con muchísimos destinos a través de Latam y a través de otras aerolíneas. Es una puerta de entrada importante para turistas que vienen de Europa, África y Asia.

Latam Airlines

- Más allá de Cusco, ¿qué otras rutas están evaluando?, ¿podrían retomar alguna del pasado?

Por ahora estamos enfocados en iniciar la conectividad con Sao Paulo. Hay ciertos temas de infraestructura que están pendientes en el Perú para poder retomar, por ejemplo, los vuelos a Jaén, que están suspendidos desde hace ya varios años. Hay mucho por hacer desde el Gobierno, desde el Ministerio de Transportes y desde los concesionarios para poder terminar los proyectos de mejora de infraestructura que están encaminados. Se viene también la licitación del tercer paquete de aeropuertos. Ahí hay varios proyectos interesantes donde se puede volar dentro del Perú, donde hay demanda para volar. Las aerolíneas siempre estamos buscando y evaluando dónde puede haber oportunidades de pasajeros que estén buscando volar que no estén atendidas.

- En algún momento también tuvieron la ruta de Lima-Londres, ¿podría ser una ruta atractiva para explorar nuevamente en el corto plazo?

Son evaluaciones que hacemos permanentemente. Se tienen que observar muchísimos factores como la demanda y la disponibilidad de los recursos de los aviones. Por ahora no tenemos alguna nueva ruta en el tintero.

- Latam anunció, a finales del año pasado, que tenía una inversión proyectada para el Perú de US$1.500 millones para los próximos cinco años, pero también mencionaron que estaba en evaluación a causa del cobro de la TUUA de transferencia internacional, ¿cómo va esa evaluación hasta el momento?, ¿ya se tomó una decisión?

Es interesante esa pregunta porque Latam probablemente es la aerolínea que más ha invertido en el Perú en los últimos 27 años y ha sido una inversión permanente y constante. Lo que hemos visto a raíz de la implementación de la TUUA de transferencia internacional en el aeropuerto de Lima es que las condiciones de mercado han cambiado significativamente. Hoy estamos viendo que, a raíz de que se implementó esta tarifa, el tráfico en conexión en el aeropuerto de Lima, ha caído. El año pasado veíamos que venía creciendo a tasas de cerca del 25% o 28% por año. En los últimos meses, sobre todo junio y julio de este año, la cantidad de pasajeros que conectan por el aeropuerto de Lima se han reducido en cerca del 20% o 22% en junio y en julio. Entonces, estamos viendo que las condiciones no se están dando para poder ir adelante con un proyecto de inversión tan grande que requiere definitivamente poder atraer pasajeros que van a usar a Lima como aeropuerto de interconexión.

Las aerolíneas tenemos una visión de que esta TUUA adicional le resta competitividad al aeropuerto de Lima, toda vez que existen dos aeropuertos muy cercanos a Lima que tienen muy buenas conexiones, compiten por el mismo tráfico de pasajeros desde y hacia Sudamérica y no cobran esta TUUA; Bogotá y Panamá. Hoy los pasajeros están decidiendo no pasar por Lima y escogiendo conectar por otras ciudades. Es por eso que vemos que esta TUUA ha afectado significativamente. Al final, creo que no está favoreciendo a nadie, ni al país, ni a los peruanos, ni al concesionario del aeropuerto, ni a las aerolíneas. Eso hace que proyectos como nuevas inversiones grandes en rutas- que para poder rentabilizarlas dependen muchísimo del tráfico en interconexión- tengan que ser reevaluadas o postergadas.

“Duplicaremos la conectividad internacional directa desde Cusco”.



- Respecto a ese punto, el concesionario menciona que el cobro de la TUUA internacional no es el único factor, ya que señala que hay un tema de mercado; hay una caída de viajes desde Chile y Argentina. Y, el concesionario sostiene que la gente no se queja por la tarifa, sino porque no está incluida en el precio final del pasaje. ¿Cuál es la percepción de Latam sobre esto?

Lo que vemos es que desde que se empieza a implementar este nuevo cobro, los pasajeros están eligiendo otros caminos sin pasar por Lima. Evidentemente, todas estas cosas siempre tienen múltiples factores, pero al final hay una realidad y es que hay otros dos aeropuertos que no le cobran a los pasajeros por interconectar, y que están creciendo y obteniendo más tráfico.

- ¿La incomodidad del pasajero, según lo que ha recogido la aerolínea, es por el precio que porque el cobro no se encuentra incluido en el precio final del ticket?

Lo que los pasajeros nos dicen es que si tienen dos alternativas por las cuales pueden conectar y una de ellas tiene un costo adicional, hay un grupo de pasajeros que preferirá usar la alternativa que no les cuesta más.

- ¿Se está descartando entonces la inversión de los US$1.500 millones para los próximos cinco años o van a esperar un poco más a ver en qué queda finalmente el cobro de la TUUA internacional?

Por ahora no vemos que se estén dando las condiciones necesarias para poder concretar esa inversión, que además requiere de un tiempo largo para poder recuperarla. Es una inversión grande.

- La inversión incluía también el desarrollo de 20 a 30 rutas en los siguientes cinco años.

Así es, anunciamos que teníamos una perspectiva para invertir cerca de US$1.500 millones en un grupo importante de aeronaves para traerlas al Perú y poder seguir desarrollando y profundizando el hub de Lima. Hoy lo que estamos viendo es que no se están dando las condiciones.

Hasta agosto de 2026 se han transportado 10,5 millones de pasajeros. A fin de año se espera que sean 15,9 millones".



- ¿Cuándo decidirán si ejecutarán o no la inversión?

El negocio aeronáutico es muy dinámico y siempre hay diferentes alternativas que vamos evaluando. Hoy no estamos viendo las condiciones dadas en Lima y en algún momento vamos a tener que tomar decisiones. Efectivamente, existen varias otras alternativas donde sí se puede buscar concretar esas inversiones.

- ¿La inversión, por el momento, está en stand-by?

Así es.

- ¿Cuánto es lo que ha invertido Latam en el último año?, ¿hay más proyectos?

Estamos invirtiendo en el Perú desde 1999; ya son 27 años de una inversión con un crecimiento ininterrumpido. En el último año también hemos hecho algunas inversiones en el nuevo aeropuerto con las salas VIP y hemos habilitado facilidades para darle mantenimiento a nuestras aeronaves con el Centro de Mantenimiento en línea. En total han sido cerca de US$35 millones los que se han invertido.

- ¿En el centro de mantenimiento o en general?

En total han sido entre US$35 millones y US$40 millones lo que se ha invertido en estos proyectos. Una inversión bastante considerable y definitivamente es reflejo de la apuesta que seguimos teniendo por el mercado peruano.

Latam. / RAUL ARBOLEDA

- ¿Esas inversiones son para reforzar a Lima como hub de Latam?

Sí, son para reforzar toda nuestra operación en Lima como hub, como centro de nuestra operación doméstica en el Perú.

- Para Latam, ¿cuánto representan los pasajeros de conexión?

Es importantísimo ser competitivo para que los pasajeros de conexión escojan pasar por Lima. En algunos vuelos ese tráfico puede llegar a ser la mitad de los pasajeros en el avión.

Los pasajeros en conexión son importantes para incentivar el crecimiento, sobre todo, de rutas nuevas. Cuando uno piensa en una ciudad nueva o en un vuelo a alguna ciudad que no tiene tanto intercambio comercial o turístico con el Perú, una forma de poder viabilizar esa operación y que empiece a crecer, es combinando varios tráficos de pasajeros que van no solamente a Lima, sino que van conectando con otras ciudades.

- Hace un par de semanas las aerolíneas tuvieron una reunión con el MTC y señalaron que fue positiva, ¿hubo algún compromiso o acuerdo?

Todos los espacios de diálogo son fundamentales. Todos estamos buscando lo mismo, que es cómo se beneficia el Perú en un posible crecimiento en la conectividad y en la cobertura aeronáutica. Vamos a seguir siempre participando activamente para buscar caminos que podamos encontrar para ser competitivos y atraer a más viajeros.

- ¿Qué alternativas se han barajado? LAP propuso la reducción del 37% de la TUUA de conexión internacional, ¿es una alternativa que les parece adecuada o tienen otra propuesta?

Hay muchas propuestas y hay muchas alternativas que se discuten. Lo que vemos con preocupación es que el efecto que está teniendo esta tasa. Definitivamente tenemos que pensar en una solución alternativa para que, entendiendo que el concesionario tiene que recuperar su inversión, deberá tener todas las perspectivas de ingresos y repago de su inversión. Además, ese es un contrato entre el Estado y el concesionario, las aerolíneas no somos parte de ese contrato. Pero lo que sí vemos es que para que los pasajeros elijan pasar por Lima, el aeropuerto tiene que ser competitivo.

“Vemos que la TUUA de transferencia internacional ha afectado significativamente. Eso hace que proyectos como nuevas inversiones grandes en rutas- que para poder rentabilizar dependen mucho del tráfico en interconexión- tengan que ser reevaluadas o postergadas”.



- Este año ha sido complicado también por el aumento del precio del combustible para aviones (‘jet fuel’), que se mantiene alto. ¿Cuál es el impacto que viene generando esto para Latam?, ¿trastoca sus proyecciones?

El impacto está siendo muy fuerte. El combustible de aviación está al doble del valor que estaba hace un año. Entonces, definitivamente, el impacto que esto tiene en los costos de las aerolíneas es muy grande, con lo cual también pensar en todos estos proyectos nuevos se hace más complejo, porque finalmente son variables o son operaciones que hay que analizar con un costo más alto. Por eso es bien importante lo que estamos haciendo hoy, anunciando este nuevo vuelo entre Cusco y Sao Paulo, que definitivamente tiene un desafío adicional de poder rentabilizar en un contexto de precios de combustible tan alto.

- Normalmente el costo de combustible representa el 30% de los costos de una aerolínea. ¿Hoy en día representa una cifra mayor para Latam?

Sí, porque se ha duplicado el precio.

- ¿Podría ya representar un 40% de los costos?

Sí, está teniendo un impacto mucho más alto, lo que hace que sea más difícil la evaluación y la rentabilización de todas estas nuevas operaciones.

Latam. (Foto: AP) / Esteban Felix

- El fenómeno de El Niño Costero está ahorita en curso, y eso está perjudicando las proyecciones en el turismo. ¿Cómo afronta Latam ese escenario?

Estamos todos expectantes de lo difícil que puede ser el fenómeno de El niño (global), sabemos que es muy probable que ocurra. Lo que siempre es difícil de entender es exactamente dónde va a ocurrir y con qué magnitud. Desde Latam estamos preparándonos para reaccionar ante variaciones que haya en la demanda o en el tráfico de pasajeros que decidan cambiar sus planes de vuelo por el fenómeno de El Niño. Y también, cómo podemos ayudar con el avión solidario.

Es previsible que puedan haber interrupciones, aislamiento de ciertas ciudades y la conectividad vía aérea va a ser importantísima. Tenemos ya reuniones de coordinación con las personas que están a cargo de todo ello desde el gobierno.

- ¿Cuántos pasajeros transportados tiene Latam hasta el momento y cómo espera cerrar el año?

Hasta agosto de 2026 se han transportado 10,5 millones de pasajeros. A fin de año se espera que sean 15,9 millones.