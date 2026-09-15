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Resumen

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Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.
Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.
Por Claudia Inga Martínez

Latam refuerza su presencia con el lanzamiento de nuevas rutas como la reciente que conectará Cusco con Sao Paulo, un hub importante para la región. En entrevista exclusiva con Día1, Manuel Van Oordt, CEO de Latam Perú, señala que el objetivo es duplicar la conectividad internacional que tienen directamente desde Cusco. Además, el ejecutivo resalta el impacto que tiene el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, y los efectos que ha tenido el alza de los combustibles en los costos de la aerolínea.

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