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La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo.
La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo.
Por Claudia Inga Martínez

La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo. Un hito importante para el Cusco, que ahora será una nueva puerta de entrada internacional y recibirá directamente a turistas brasileños que no tendrán necesariamente que pasar por Lima.

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