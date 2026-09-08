La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo. Un hito importante para el Cusco, que ahora será una nueva puerta de entrada internacional y recibirá directamente a turistas brasileños que no tendrán necesariamente que pasar por Lima.

El anuncio oficial se realizó este martes 8 de septiembre en un evento de lanzamiento en el aeropuerto Velasco Astete en Cusco, con la presencia del titular del Mincetur, Rogers Valencia, Paola Marin, directora de la DGAC y Manuel Van Oordt, CEO de Latam.

El itinerario propuesto será de cuatro frecuencias semanales para la ruta hacia Sao Paulo con un vuelo diario y cuatro vuelos semanales hacia la ciudad del Cusco con un vuelo diario por la mañana. ¿Desde cuándo estarán a la venta? Desde hoy.

La ciudad imperial tendrá una nueva ruta directa, que permitirá conectar con una de las ciudades principales de Brasil: São Paulo. (Foto: GEC)

Desde el MTC resaltaron que esta nueva ruta constituye un importante avance para el fortalecimiento de la conectividad internacional de la región Cusco, al incorporar a São Paulo como un nuevo destino internacional y reforzar la vinculación aérea entre Perú y Brasil. “Asimismo, contribuirá a consolidar a Cusco como una importante puerta de entrada internacional al Perú, después de Lima, promoviendo una mayor integración y nuevas oportunidades para el desarrollo económico, turístico y comercial, en el marco de una conectividad aérea más descentralizada”, sostuvieron.

Por su parte, Van Oordt destacó que esta nueva ruta representa una oportunidad concreta para seguir impulsando el turismo en Cusco y ampliar las alternativas de conectividad internacional del Perú, en particular con el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, que es un importante hub de la región y permitirá conectar con otros continentes.

De hecho, de acuerdo a cifras proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Brasil es hoy en día el quinto mercado emisor de mayores turistas a nuestro país: en el 2025 llegaron 222.186 brasileños al Perú, representando 9,5% más pasajeros provenientes del país de la samba frente al 2019, antes de la pandemia.

Marin precisó que los brasileños representan el 7% de los pasajeros que llegan a Cusco, siendo Brasil el tercer mercado emisor de turistas extranjeros hacia el “Ombligo del Mundo”. La fecha tentativa para el vuelo inaugural será el 26 de marzo del 2027.

El ministro Valencia destacó que el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo permitirá conectar con Brasil pero también más allá de Brasil, al ser el principal aeropuerto de la región.

Además, Latam agregó que aumentará frecuencias en la ruta Cusco- Santiago, pasando de 7 a 10 frecuencias semanales para seguir atrayendo a turistas de Chile.