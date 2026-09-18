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Esto fue lo que se encontró en el celular de "Jhonsson Pulpo".
Esto fue lo que se encontró en el celular de "Jhonsson Pulpo".
Por Abby Ardiles

La tarde de hoy, se suspendió por tercera vez la audiencia de prisión preventiva contra Johnsson Cruz Torres y otros ocho integrantes de la organización criminal Los Pulpos por el secuestro de Jens Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, ocurrido el pasado 30 de agosto.

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