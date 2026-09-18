Audiencia contra Jhonsson Pulpo por secuestro y asesinato continuará este jueves, según informó el Poder Judicial.

La cuarta sesión fue programada para las 8:00 a.m. del viernes 18 de setiembre. La suspensión se produjo luego de que el juez Eduardo Medina Carranza decidiera incorporar al proceso a Joyce Bereche Macco, propietario de la camioneta Hilux utilizada durante el crimen, quien fue detenido este último miércoles en Yurimaguas, San Martín.

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, figura como dueño de la camioneta que interceptó el vehículo de Jenss Lara la noche del secuestro.

Durante la audiencia, el magistrado solicitó a la Fiscalía precisar la información respecto a los hechos que se le atribuyen a Bereche Macco, recientemente incorporado a la investigación. Su defensa también solicitó la suspensión de la sesión al alegar que no había contado con tiempo suficiente para “conferenciarse” con su patrocinado sobre el caso.

El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra la cúpula de Los Pulpos por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado. La tesis fiscal sostiene que Johnsson Cruz Torres dirigió todo el operativo violento desde el extranjero mediante transmisiones digitales.

Esto es lo que se encontró en el celular de “Johnsson Pulpo”

Antes de ser detenido en Bolivia y trasladado al Perú, Johnsson dio una última orden a un contacto que tenía agendado en su teléfono como “Black”. Le indicó que debía repartir parte del dinero obtenido producto del secuestro entre sus allegados más cercanos: su expareja Catherin y una de sus hijas.

En la conversación se podía leer que la mujer se encontraba en Lima y que debía recibir el dinero. “S/1 millón para Catherin y S/430.000 para mi hija. Me van a canear, ya perdí hermano”, concluyó en su mensaje.

Chats revelan las coordinaciones de envío de dinero que realizó "Jhonsson Pulpo" desde Bolivia.

La Policía identificó a la mujer a la que hacía referencia el investigado como Catherin Yanet Méndez Araujo, con quien Cruz Torres tuvo dos hijos. No obstante, con su última pareja, identificada como Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, tuvo una hija cuyo nombre el propio Johnsson desconoce, aunque sabe que nació en Chile.

La coordinación para la entrega del dinero no fue lo único que se encontró en sus comunicaciones. Según una declaración brindada por una persona registrada bajo el seudónimo de “Juan”, este informó a la Policía en Juliaca, el pasado 1 de septiembre, que tenía información privilegiada sobre Los Pulpos y, especialmente, sobre las actividades de Cruz Torres.

El Comercio accedió a un acta fiscal en la que se detalla que en agosto Johnsson ordenó a su primo Óscar Daniel Cruz Basilio secuestrar a Jens Lara debido a que este habría dejado de pagar cupos extorsivos y, por tanto, ya no se encontraba bajo el falso sistema de “seguridad” impuesto por la organización.

Declaración de testigo protegido en el caso Los Pulpos.

“El secuestro se realizó el 30 de agosto de 2026 en horas de la madrugada, cuando el empresario salía de la discoteca Nosso en compañía de su pareja y amistades en su camioneta blanca, pero a los gatilleros se les fue la mano y mandaron al piso a los ocupantes de la camioneta y se llevaron “Jenss”; por eso “Jhonsson” se molestó con “Oscar” y decidió realizar la negociación directamente con un garante de la familia”, declaró el testigo.

El hombre sostuvo que la familia de Jens Lara pagó un total de dos millones de soles por su rescate. Parte del dinero, según su versión, fue entregado en efectivo y el monto restante mediante una transferencia bancaria. Esta información fue contrastada con las órdenes que Johnsson dio posteriormente para hacer llegar más de un millón de soles a su expareja y a su hija.

“Ayer “Jhonsson” y “Zeta/Zurdo” fueron agarrados por los bolivianos, le encontraron dinero en dólares, ese dinero es parte del rescate pagado por la familia del empresario, además días antes del secuestro uno de sus chacales de “Jhonsson” depositó 50 mil soles en efectivo a “Zeta/Zurdo” para que se muevan de su zona por seguridad”, explicó el testigo en referencia a Gabriel Saúl Mendocilla Gómez, quien también fue detenido en Bolivia junto a Cruz Torres.

Inicialmente, la negociación para la liberación llegó a estimarse entre los 4 y 5 millones de dólares. Incluso, la familia estuvo buscando la manera de conseguir el dinero para pagar el rescate. Entre el contenido encontrado en el teléfono de Johnsson había videos en los que Jens pedía a su familia que realizara el pago porque, de lo contrario, le cortarían los dedos. Otro testigo clave declaró que, en realidad, se pagaron dos millones de dólares por su liberación.

Imágenes que se encontraron en el celular de Jhonsson donde mantenían cautivo a Jenss Lara Tantaquilla.

A Johnsson le incautaron tres teléfonos. Durante el deslacrado de uno de ellos se encontraron no solo videos en los que Jens aparecía amordazado, con cinta en el rostro y desnudo, sino también grabaciones realizadas con un dron que habrían seguido paso a paso las acciones durante el secuestro y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, el pasado 30 de agosto.

Además, entre las evidencias recogidas del celular de Johnsson se encontró información sobre cómo había planificado repartir dinero entre sus operadores en Trujillo. En listas organizadas detallaba quiénes debían recibir pagos y los montos destinados a distintos integrantes de la organización.

Así organizaba sus cuentas Jhonsson Pulpo.

En la audiencia se evaluará el pedido de prisión preventiva contra Cruz Torres, así como la situación legal de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, Julio Zavaleta Quezada, Frank Junior Quezada Cruz, César Iván García Rivera, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, José Miguel Cerrepe Dávila, Roy Peter Bocanegra Aguilar, Roy Stiven Bocanegra Marreros y Joyce Bereche Macco.