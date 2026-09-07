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"Jhonsson Pulpo" cayó detenido en La Paz, Bolivia, luego de años en la clandestinidad. Foto: GEC
"Jhonsson Pulpo" cayó detenido en La Paz, Bolivia, luego de años en la clandestinidad. Foto: GEC
Por Abby Ardiles

Uno de los criminales más buscados del país y la región, Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, cayó detenido este martes en Bolivia luego de permanecer prófugo durante años. Considerado uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Pulpos, logró mantener y expandir desde la clandestinidad una estructura vinculada a delitos que van desde la extorsión y el robo agravado hasta el sicariato, los secuestros y la minería ilegal. Una organización nacida en el norte del Perú, pero cuyas actividades y conexiones han logrado traspasar las fronteras del país.

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