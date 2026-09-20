Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, purgará 36 meses de prisión preventiva. (Foto: GEC)
Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, purgará 36 meses de prisión preventiva. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo” y cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, ambos investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara en la ciudad de Trujillo.

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