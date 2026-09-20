El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo” y cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, ambos investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Lara en la ciudad de Trujillo.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad declaró fundada la solicitud del Ministerio Público por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado.

El juez dispuso la ejecución provisional inmediata de la decisión y ordenó comunicarla a la Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que ambos investigados sean internados en los penales que determine la autoridad correspondiente.

La resolución judicial fijó el inicio del plazo de prisión preventiva el 1 de setiembre de 2026, fecha en la que se ejecutó el operativo de captura en territorio boliviano, disponiendo su conclusión para el 1 de setiembre de 2029.

Como se recuerda, el secuestro extorsivo de Lara ocurrió la madrugada del 30 de agosto en la ciudad de Trujillo. Durante esta violenta incursión, los atacantes acribillaron a balazos a los cuatro acompañantes de la víctima.

La banda criminal utilizó un dron para monitorear el desplazamiento del vehículo y asegurar la ruta de escape antes del ataque armado. Posteriormente, los delincuentes encerraron al empresario en un sótano hermético en la urbanización Los Rosales donde le suministraron oxígeno mediante una manguera.

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En el caso también están implicados Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila.

Las autoridades buscan establecer el grado de participación de cada uno en el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario. En el caso de “Jhonsson Pulpo”, la Fiscalía investiga una presunta autoría intelectual del hecho y la posibilidad de que haya dirigido las acciones desde el extranjero.

El caso confirmó el uso sistemático de indumentaria táctica policial y vehículos con placas adulteradas en los atracos perpetrados por esta red criminal. El patrón delictivo repitió esquemas de vigilancia aérea y secuestros extorsivos aplicados en años anteriores en el norte del país.