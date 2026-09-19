Todo inició hace dos semanas, cuando regresaba a su casa tras una ardua jornada de trabajo. Su mascota salió a recibirlo y, al abrir la puerta, ‘Cloe’ aprovechó para recorrer la calle junto a ‘Drako’, otro de sus perros, tal como lo hacían todas las noches. Él pensó que a los pocos minutos regresarían, pero solo volvió ‘Drako’.

'Cloe' se había perdido por San Juan de Lurigancho.

De inmediato, salió a buscarla por las calles aledañas, pero no obtuvo resultados. Como la mascota no regresaba, la pareja del mototaxista inició una campaña en redes sociales para encontrarla. Ingresó a grupos cerrados de Facebook que reportan perros perdidos y compartió imágenes de ‘Cloe’.

A los tres días llegó una señal de esperanza. Un vecino de San Isidro encontró a una perra deambulando por las calles y la socorrió. Luego, realizó una búsqueda en redes sociales y encontró el aviso de una mascota con características similares que había sido reportada como perdida. Entonces, se comunicó con el número de referencia que figuraba en la publicación.

Los dueños de 'Cloe' difundieron su pérdida por redes sociales.

El encuentro entre la mascota y su dueño fue emocionante. El hombre aún no se explica cómo ‘Cloe’ pudo llegar hasta San Isidro sin ser atropellada, pues habría recorrido avenidas de alto tránsito vehicular, como Próceres de la Independencia, Abancay, Grau y Arequipa, entre otras.

Un vecino reportó el hallazgo de 'Cloe' en una calle de San Isidro y las redes sociales sirvieron para contactar a su dueño.

La mascota ha tenido que desplazarse por San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima, La Victoria, Lince y San Isidro, un recorrido que abarca cerca de 20 kilómetros en tres días.

Este no es un caso aislado. Existen múltiples grupos de Facebook en los que se reportan mascotas perdidas.

Recomendaciones en caso de pérdida de mascotas

Las personas cuyas mascotas se han perdido deben imprimir carteles con la frase “Se busca” e incluir datos precisos, como si el animal llevaba arnés, correa u otro elemento que permita identificarlo. Si no llevaba ningún accesorio o prenda, también debe especificarse. Estos carteles deben colocarse en los alrededores del lugar donde se presume que se extravió el animal. Así lo señaló Anaís Anaya, directora de Voz Animal. Además, recomendó utilizar la fotografía más clara que se tenga de la mascota.

En el caso de las redes sociales, Anaya consideró que la difusión puede alcanzar distintos distritos y ciudades, por lo que resulta más eficaz segmentar la búsqueda en grupos cerrados de Facebook que reportan la pérdida o el hallazgo de animales por distrito.

Existen grupos cerrados de Facebook que reportan pérdidas de mascotas por distritos.

También señaló que hay distritos como Magdalena, San Isidro, San Borja, Surco y Miraflores que tienen a sus serenazgos interconectados por WhatsApp. Por ello, el dueño puede acercarse y entregar la foto de su mascota a un sereno para que la comparta y los agentes en moto puedan estar atentos a su posible aparición.

Consideró que no existen incentivos para inscribir a las mascotas en el Registro Nacional de Identificación Animal (Renian). “Es como un sistema de Reniec para que les pongan microchip y estén identificados con un DNI, los puedan escanear en las veterinarias y puedan sacar los datos del dueño”, explicó.

Anaya indicó que actualmente el uso de la placa es una de las formas más eficaces de identificar a una mascota perdida, ya que contiene su nombre y el número de celular del propietario. Su uso es promovido por municipalidades como las de Surco, Magdalena, Miraflores y San Borja.

No existe un protocolo para atender casos de pérdida de mascotas

Heidi Paiva, vocera de la organización animalista Proyecto Libertad, señaló que no existe un protocolo, como parte de una política pública, disposición municipal o autoridad, para ubicar a las mascotas que se pierden en las calles.

En ese contexto, consideró que la colocación de microchips es “una estrategia fallida”, ya que, si el dispositivo se coloca a un animal en un determinado distrito y este se traslada a otra comuna, no podrá ser ubicado debido a que existen diferentes sistemas de rastreo que no están uniformizados.

Paiva cuestionó que las autoridades no implementen la Ley Cuatro Patas, Ley N.° 31311, que permite la esterilización masiva de mascotas. Recordó que muchos animales machos salen de sus casas siguiendo a hembras en celo y pueden recorrer varios kilómetros, pero luego no saben cómo regresar y terminan perdiéndose.

Fueron varios días de angustia los que vivió el mototaxista Julio Álex Flores Fernández por la desaparición de su mascota ‘Cloe’.

Plantean creación de entidad que registre y regule a los animales de compañía

Beatriz Franciskovic Ingunza, abogada especialista en Derecho Animal y docente de la Universidad Científica del Sur, recordó que desde el 2001 existe una ley que regula el régimen jurídico de los canes: la Ley N.° 27596. Esta establece que las municipalidades distritales y provinciales, cuando detectan a un can deambulando por la calle, tienen la obligación de recogerlo, custodiarlo e identificar a su propietario.

Recordó que en algunos distritos es obligatorio que los vecinos registren a sus mascotas. En ese contexto, señaló que en municipios como Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Magdalena sí existen disposiciones para atender casos de mascotas perdidas, mientras que municipalidades de distritos con mayor población, como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, no cuentan con un registro de animales.

Por ello, planteó la creación del Servicio Nacional de Animales de Compañía (Sernac), tal como lo propuso la entonces congresista Katy Ugarte en septiembre del 2025. Dicha entidad estaría adscrita al Poder Ejecutivo y ya no dependería de las municipalidades.

“Serfor se dedica a los animales silvestres, mientras que Midagri se encarga de animales de producción. Si existiese una entidad, se podría registrar a todos los dueños y mascotas, establecer sanciones y protocolos en caso de pérdida de mascotas”, refirió.

Emplean novedosa forma de tratar de ubicar a las mascotas perdidas

Ante la dificultad de muchas personas para ubicar a sus mascotas, surgen iniciativas especializadas en su búsqueda. Ese es el caso de Clifford Detective, que inició sus operaciones en el 2021.

En diálogo con El Comercio, la empresa explicó que su método de búsqueda se basa en la difusión geolocalizada mediante publicidad segmentada estratégicamente en Facebook e Instagram. “A través de este sistema, el anuncio es enviado automáticamente a personas que se encuentran dentro de un área de búsqueda previamente determinada y seleccionada junto con el cliente”, indicó.

“Al recibir el anuncio en sus dispositivos como publicidad, las personas pueden estar alertas ante la presencia de una mascota dentro del área donde se encuentran. De esta manera, si observan un animal con características similares o cuentan con alguna información relevante, podrán comunicarse a los números de contacto indicados en el anuncio”, informó.

Clifford Detective ofrece un servicio para ubicar a mascotas mediante anuncios en redes sociales.

“Nuestro trabajo es maximizar el alcance del anuncio en circulación y llegar al mayor número de personas posible, de acuerdo con el plan que adquiera el cliente”, indicó.

Clifford Detective informó que recibe entre 10 y 13 casos de mascotas perdidas al día y que, mensualmente, logra encontrar al 50% de las mascotas que busca.

El 64% de hogares del país tiene al menos una mascota

El 64% de los hogares del país tiene al menos una mascota, según los resultados del módulo “Crianza de mascotas en el hogar” de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), incorporado desde julio del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La tenencia de mascotas alcanzó el 72,7% en el área rural, cifra superior a la registrada en el área urbana (61,8%). A nivel departamental, Apurímac (76,5%), Huancavelica (73,6%) y Junín (72,3%) registraron los mayores porcentajes de hogares con al menos una mascota. En tanto, Lambayeque (52,5%), Loreto (56,2%) y Tumbes (58,1%) presentaron los más bajos. En Lima Metropolitana, el 59,6% de los hogares tenía algún animal de compañía.

Según el INEI, el 52,2% de los hogares tenía al menos un perro y el 33% tenía al menos un gato. Además, el 22,1% contaba con ambas especies. Este porcentaje fue de 19,1% en el área urbana y de 33,7% en el área rural.

Respecto al motivo para tener un perro, el 63,1% de los hogares señaló que lo criaba principalmente por compañía o afecto, mientras que el 34% lo hacía por protección o seguridad. Lima Metropolitana y Callao registraron la mayor proporción de hogares que tenían perros por compañía o afecto (85,5%), mientras que en Apurímac predominó el motivo de protección o seguridad (75,9%).