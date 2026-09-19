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Resumen

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Fueron varios días de angustia los que vivió el mototaxista Julio Álex Flores Fernández por la desaparición de su mascota ‘Cloe’, en la zona de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho. La desesperación por no saber nada de su fiel acompañante no lo dejaba dormir.

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