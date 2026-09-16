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Resumen

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Por Ariana Lira

La Unidad de Protección Especial (UPE) CUAL del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso la noche del martes que la hija de seis años del escultor Luis Sifuentes Gonzáles, conocido como “Mamanka”, dejara el domicilio de su padre y fuera trasladada, provisionalmente, a sus instalaciones. La menor pasó la noche en dicha Unidad.

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