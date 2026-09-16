La Unidad de Protección Especial (UPE) CUAL del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso la noche del martes que la hija de seis años del escultor Luis Sifuentes Gonzáles, conocido como “Mamanka”, dejara el domicilio de su padre y fuera trasladada, provisionalmente, a sus instalaciones. La menor pasó la noche en dicha Unidad.

El domingo, en “Cuarto Poder”, Álvarez denunció que Sifuentes abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años, la mandó a trasladar desde Colombia hasta Lima y la sometió, según su testimonio, a explotación y agresiones. Álvarez señaló además que quedó embarazada producto de estos abusos y que dio a luz cuando tenía apenas 15 años. Actualmente libra una batalla judicial por la tenencia de la menor, que, hasta hoy, permanecía en el domicilio del acusado.

La entidad del MIMP recibió a la menor tras iniciar un procedimiento de desprotección familiar con carácter de urgencia a su favor. La niña, de seis años, permanecía hasta hoy con su padre, investigado por abuso sexual de menor y trata de personas.

Este miércoles, la UPE Lima continúa con las diligencias para determinar si la menor puede pasar, provisionalmente, al cuidado de su madre.

La medida, sin embargo, no es definitiva. Si bien la UPE puede disponer acciones de protección provisionales, la decisión sobre la tenencia de la menor está en manos del Cuarto Juzgado de Familia de Lima, que tiene a su cargo el proceso judicial en curso.

“Le pido al Poder Judicial que tome una decisión definitiva pues aún temo mucho lo que pueda pasar, ha habido muchos cómplices y mucha gente lo apoya (a Luis Sifuentes)”, dijo Álvarez a El Comercio.

Actualmente, Sifuentes está siendo investigado preliminarmente por el Ministerio Público por los presuntos delitos de trata de personas agravada y contra la libertad sexual, en las modalidades de violación de persona en incapacidad de dar consentimiento y violación de menor de edad.