Katherine de la Rosa acompañada por personal del MIMP para presentar pedido al PJ en el que solicitan revocar beneficios a su expareja. (Foto: MIMP)
Katherine de la Rosa acompañada por personal del MIMP para presentar pedido al PJ en el que solicitan revocar beneficios a su expareja. (Foto: MIMP)
Por Redacción EC

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado en el que solicitan la prisión efectiva para Giancarlos Genaro Fierro Román, expareja de Katherine de la Rosa, hija del alcalde del Rímac, luego de que el vehículo en el que se trasladaba fuera incendiado con combustible el pasado 16 de agosto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.