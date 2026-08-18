El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado en el que solicitan la prisión efectiva para Giancarlos Genaro Fierro Román, expareja de Katherine de la Rosa, hija del alcalde del Rímac, luego de que el vehículo en el que se trasladaba fuera incendiado con combustible el pasado 16 de agosto.

En su pronunciamiento institucional, el MIMP detalla que representantes del equipo especializado Warmi Ñan acompañaron a la agraviada ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este para formalizar el pedido judicial. El objetivo principal de esta acción es que se revoque la sentencia de terminación anticipada que existía contra Fierro Román por agresiones físicas previas cometidas contra la denunciante.

Cabe recordar que el 30 de octubre de 2025, cuando Katherine de la Rosa denunció haber sido encañonada por el investigado en su vivienda de La Molina. A raíz de este y otros episodios de violencia física y psicológica, el Poder Judicial dictó una sentencia el 2 de diciembre de 2025 que impuso 20 meses de prisión, pena que fue convertida en días de multa y una reparación civil de S/ 1,500.

Sin embargo, el MIMP sostiene que el agresor ha reincidido en los maltratos contra la víctima, lo que justifica una medida de internamiento firme para garantizar su seguridad. La familia de la afectada ha cuestionado anteriormente que el sujeto permaneciera en libertad a pesar de contar con medidas de protección y la suspensión de su licencia para portar armas.

El último incidente que motivó la alerta de las autoridades ocurrió durante la tarde del pasado domingo 16 de agosto, cuando personas no identificadas rociaron combustible y prendieron fuego al automóvil de la víctima. Aunque los autores materiales del siniestro aún no han sido capturados, la defensa de la agredida vincula directamente el atentado con los procesos judiciales en curso.

Además de las acciones legales, el Ministerio de la Mujer solicitó formalmente a la Policía Nacional del Perú que brinde patrullaje preventivo constante en la vivienda de la denunciante.

Acciones legales contra expareja de hija del alcalde del Rímac

En su comunicado, la institución exhortó al Poder Judicial a actuar con la celeridad y firmeza necesarias para asegurar la protección de Katherine de la Rosa, hija de Néstor de la Rosa, y su entorno familiar.

El documento oficial enfatiza la necesidad de otorgar garantías de seguridad ante lo que consideran un riesgo inminente para los involucrados en este proceso de violencia.

Cabe señalar que Fierro Román ha rechazado las acusaciones de hostigamiento y ha afirmado la existencia de agresiones previas en su contra. No obstante, el 20 de agosto se realizará una audiencia donde la jueza determinará si se hace efectiva la pena de cárcel debido al presunto incumplimiento de las reglas de conducta impuestas originalmente.

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