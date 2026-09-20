El general Víctor Revoredo Farfán deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) después de casi nueve meses al frente de esta dependencia especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP). Su salida fue oficializada este domingo mediante una resolución suprema que dispuso su reasignación a la Dirección de Asuntos Internacionales.

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Para medir la producción registrada durante su administración, el último reporte oficial disponible del Ministerio del Interior (Mininter) permite revisar las cifras acumuladas entre enero y julio de 2026. En ese período, la Dirincri reportó 6 mil 310 operativos policiales, además de la desarticulación de 933 bandas criminales y 18 organizaciones criminales.

La estadística corresponde exclusivamente a la fila de la Dirincri dentro del cuadro de producción de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Esto es relevante porque el reporte distingue los resultados de otras dependencias, como la Dirección Antidrogas (Dirandro), la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia (Dirciberd) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Indicador Resultado Operativos policiales 6.310 Bandas criminales desarticuladas 933 Organizaciones criminales desarticuladas 18 Detenidos extranjeros por diversos delitos 695 Detenidos peruanos por diversos delitos 3.969 Detenidos requisitoriados 2.545 Armas de fuego incautadas 570 Armas blancas incautadas 66

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana - Mininter, con información de la División Central de Operaciones Policiales (DIVCOP-PNP). Corte al 31 de julio de 2026.

Más de 5 mil detenidos y 570 armas de fuego incautadas

Los registros del Mininter contabilizan 5 mil 209 detenidos por diversos delitos durante los primeros siete meses del año en la Dirincri: 3 mil 969 peruanos y 695 extranjeros. A esta cifra se suman 2 mil 545 personas detenidas por requisitoria.

El rubro de armas también concentra una parte importante de la producción registrada por esta dirección. Entre enero y julio se reportó la incautación de 570 armas de fuego y 66 armas blancas.

Producción policial según dirección nacional de investigación criminal (ene. - jul. 2026) (Fuente: División Central de Operaciones Policiales (DIVCOP) - PNP (Cifras actualizadas al 15 de agosto del 2026, sujetas a variación)). / Diego Aquino Pedraza

Estas cifras no equivalen necesariamente al número de investigaciones iniciadas ni a casos judicialmente resueltos. El reporte del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana registra producción operativa policial y clasifica los resultados según la dependencia responsable de la intervención.

La lucha contra la extorsión

Durante el período en que Revoredo estuvo al frente de la Dirincri, la extorsión, el sicariato, los secuestros y los delitos vinculados al crimen organizado ocuparon buena parte de las intervenciones públicas de la institución.

En febrero, durante una reunión con el entonces presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, el general expuso las necesidades operativas de la Dirección. El encuentro estuvo centrado en la lucha contra las extorsiones, secuestros, homicidios y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Fernando Rospigliosi, entonces presidente interino del Congreso, y Víctor Revoredo al mando de la Dirincri. (Foto: Centro de Noticias del Congreso).

Dos meses después, en abril, Revoredo señaló que los resultados de la Dirincri en la desarticulación de organizaciones criminales y en la captura de personas consideradas de alta peligrosidad eran producto del trabajo coordinado entre distintas unidades policiales. En aquella ocasión identificó como ejes de la estrategia la cooperación interinstitucional, el control territorial, la investigación criminal y la aplicación de la justicia.

La dirección también reforzó durante el año sus capacidades para investigar modalidades como la extorsión y el secuestro. En mayo, personal de las divisiones de Investigación de Extorsiones, Secuestros y Homicidios de la Dirincri participó en un taller especializado organizado por el Mininter y la Unión Europea, junto con fiscales del Ministerio Público.

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, figura como dueño de la camioneta que interceptó el vehículo de Jenss Lara la noche del secuestro.

La gestión de Víctor Revoredo también estuvo marcada por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido en Trujillo. El caso cobró relevancia luego de que el empresario fuera liberado y la Policía desarrollara operaciones para identificar y detener a los presuntos responsables.

En setiembre, el entonces jefe de la Dirincri sostuvo que varios de los intervenidos habían participado directamente en los hechos y que uno de ellos había reconocido haber disparado. La investigación policial vinculó el caso con la organización criminal Los Pulpos.

Los operativos contra las bandas extorsivas

Durante julio, uno de los operativos reportados por la Dirincri permitió intervenir a dos presuntos integrantes de “Los injertos del Sur”, una banda dedicada a la extorsión de comerciantes, transportistas y empresarios del sur de Lima. La Policía informó del hallazgo de armas de fuego, municiones, celulares, tarjetas y dinero en efectivo.

Cae banda ‘Los Injertos del Sur’ con pistolas y cuentas de Yape en Lurín. (Imagen: Perú 21).

En otro caso, agentes de investigación criminal intervinieron en Puente Piedra a presuntos integrantes de la banda denominada “Los Malvivientes”, investigada por el cobro de cupos a mototaxistas.

Caen ‘Los Malvivientes’: PNP desarticula banda criminal acusada de cobrar cupos a mototaxis en Puente Piedra (Imagen: RPP).

Los resultados de agosto y de los primeros 20 días de setiembre deberán incorporarse cuando el Mininter publique un nuevo consolidado oficial. Hasta entonces, las intervenciones comunicadas públicamente durante esos meses sirven para reconstruir casos particulares.

El crimen de ‘China Polo’ ocurrió antes de la salida de Revoredo

Uno de los últimos hechos de alto impacto registrados antes de la reasignación de Víctor Revoredo fue el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”.

La comunicadora fue asesinada a balazos por un sicario mientras realizaba una actividad proselitista en el mercado de Caraz, en Áncash. El crimen ocurrió días antes de que se oficializara la salida de Revoredo de la Dirincri.

Antes del ataque, Aponte Polo había denunciado públicamente que recibió llamadas desde distintos establecimientos penitenciarios, en las que se le advertía sobre un supuesto atentado en su contra. En esas declaraciones, la periodista vinculó las amenazas con una presunta orden atribuida al general Víctor Revoredo Farfán.

Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo)

La acusación fue formulada públicamente por la propia periodista y, según sus declaraciones, había sido comunicada a las instancias correspondientes.

ras el asesinato, la Policía detuvo preliminarmente a un ciudadano venezolano identificado con las iniciales L. I. O. D., señalado como presunto autor del crimen.

Durante la intervención se le incautó un arma de fuego que debía ser sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el ataque y establecer posibles vínculos con otros delitos.

Revoredo deja la Dirincri días después de la llegada del nuevo jefe de la PNP

Revoredo asumió la jefatura de la Dirincri el 1 de enero de 2026. Su salida se produjo pocos días después de que el teniente general Fredy López Mendoza asumiera como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

El pasado 15 de setiembre, el Ejecutivo aceptó el pedido del entonces comandante general Óscar Arriola Delgado para pasar a la situación de retiro y dio por concluida su designación. Ese mismo día se oficializó la designación de Fredy López Mendoza, quien asumió el cargo el 16 de setiembre.

Óscar Arriola entrega el cargo de comandante general PNP a Fredy López. (Presidencia) / Cristian Olea

Tras su llegada al máximo cargo de la PNP, López anunció que evaluaría el rendimiento y la productividad de los directores de las distintas dependencias policiales. Consultado sobre una eventual salida de Revoredo de la Dirincri, señaló que realizaría una evaluación de los responsables de las unidades.

Cuatro días después, este domingo 20 de setiembre, el Ejecutivo oficializó la reasignación de Víctor Revoredo a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP, bajo la causal de “necesidad del servicio”.

Ricardo Espinoza, General PNP asume la jefatura de la Dirincri, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de la Región Policial La Libertad.

La medida forma parte de una nueva modificación de los cargos ocupados por oficiales generales de la Policía. Su reemplazo será el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de la Región Policial La Libertad.