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Resumen

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Coronel PNP, Víctor Revoredo Farfán. Foto: Jorge Cerdán
Coronel PNP, Víctor Revoredo Farfán. Foto: Jorge Cerdán
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Por Diego Aquino Pedraza

El general Víctor Revoredo Farfán deja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) después de casi nueve meses al frente de esta dependencia especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP). Su salida fue oficializada este domingo mediante una resolución suprema que dispuso su reasignación a la Dirección de Asuntos Internacionales.

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