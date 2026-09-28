La presidenta de la República, Keiko Fujimori, formalizó la primera parte del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/100, que se aplicará de manera progresiva hasta alcanzar los S/1.300.

La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde la mandataria estuvo acompañada por Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Juan Sheput, ministro de Trabajo: y Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El 28 de julio hicimos el anuncio de la Remuneración Mínima Vital a S/1.300. Esta decisión, si hubiésemos aplicado expectativas pasadas, lA hubiese podido firmar al día siguiente, pero como señalé claramente al gabinete y a todos los peruanos, este Gobierno actuará siempre de manera institucional. Por eso, saludo el esfuerzo del ministro de Trabajo que convocó inmediatamente al Consejo Nacional de Trabajo, reunión que no se hacía en los últimos ocho años”, indicó la mandataria.

Fujimori precisó que esta decisión tiene el respaldo de todos los sectores y el bono para las micro y pequeñas empresas se dará desde el 1 de octubre. Respecto al segundo aumento, señaló que se dará después del fenómeno de El Niño.

“Tiene el respaldo de todos los sectores, de los sindicatos, por lo tanto trabajadores y también del sector privado y del Gobierno. También, estamos pensando en la micro y pequeña empresa. Somos conscientes que el Perú depende de los emprendedores y de este sector del capitalismo popular, que es el motor de la economía”.

“A la micro y pequeña empresa, que tienen entre 2 a 10 trabajadores recibirán a fin de mes de octubre un bono de S/100 por cada trabajador que tengan. Entonces, la remuneración mínima aumentará de S/1.130 a S/1.230 a partir del 1 de octubre. El segundo tramo se hará después del fenómeno de El Niño”, concluyó Keiko Fujimori.

Cabe señalar que el Gobierno indicó que planteó este mecanismo para evitar un impacto brusco en la inflación y que reduzca las posibles dificultades que el aumento podría generar en las micro y pequeñas empresas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recalcó que el segundo aumento ascenderá a S/70. De esta manera, la RMV pasará gradualmente de su valor actual hasta los S/1.300 anunciados.