De esta manera, la RMV pasará gradualmente de su valor actual hasta los S/1.300 anunciados.
De esta manera, la RMV pasará gradualmente de su valor actual hasta los S/1.300 anunciados.
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, formalizó la primera parte del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/100, que se aplicará de manera progresiva hasta alcanzar los S/1.300.

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