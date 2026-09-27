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Resumen

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Ilustración: Raúl Rodríguez
Ilustración: Raúl Rodríguez
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

En pocos días se elegirán nuevas autoridades regionales y municipales, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y expansión de grupos criminales. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el Perú está entre los 31 países con mayor criminalidad, de 193. Además, tiene una de las respuestas estatales más débiles de la región para prevenir, contener y enfrentar estas actividades. A ello se suma la caída de la confianza ciudadana en una entidad clave para enfrentarlas. En 2025, solo el 13% de los peruanos confía en la Policía Nacional del Perú (PNP), su nivel más bajo en al menos una década, registrándose la peor caída en La Libertad.