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Resumen

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Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. (Foto: Minem)
Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. (Foto: Minem)
Por Christian Silva

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, indicó que instalará un régimen de promoción para las inversiones mineras, agregando que se podrían eliminar 27 de los 96 permisos que otorga su cartera y simplificar otros 14 permisos.