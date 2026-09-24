El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, indicó que instalará un régimen de promoción para las inversiones mineras, agregando que se podrían eliminar 27 de los 96 permisos que otorga su cartera y simplificar otros 14 permisos.

En el evento “Desafíos y Perspectivas de la Minería Peruana 2026-2031″, organizado por la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), Shinno precisó que estos permisos se autorizan luego de que los proyectos tengan avanzado sus procesos a nivel medioambiental. Añadió que en ese aspecto, la operación debe de ser rigurosa para evitar impactos ambientales.

MIRA | Poder Judicial toma juramento a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva

“En el Minem hemos hecho un cálculo, uno ve en el TUPA todos los permisos que se dan y más o menos son 96 permisos que otorgamos en el ministerio. Después de una revisión de estos dos meses, 27 de esos permisos los podemos eliminar y otros 14 permisos adicionales los podemos simplificar a una declaración jurada con aprobación automática”, expresó.

Esto último, explicó, implicará que el proyecto pueda avanzar en su construcción y en el que un fiscalizador, en la etapa operativa, verifique si se ha dado la construcción y se opera conforme a lo descrito en la declaración jurada.

“Casi el 50% de procesos son los que finalmente se van a eliminar o se van a convertir en declaraciones juradas”, apuntó.

Consultado por la prensa sobre el tema, Shinno indicó que “la otra semana” comenzarán a pre-publicar algunas medidas.

MIRA | Produce prevé destrabar más de S/500 millones en inversiones hacia fin de año

Inversión

Durante su exposición, el ministro recordó que el sector minero representa poco más del 13% del PBI.

Además, señaló que, bajo el objetivo de que la economía nacional crezca a un ritmo de 6%, se deben reactivar las inversiones de proyectos minero energéticos.

Es así que, sostuvo, este año las inversiones en el sector ascendieron a US$4.813 millones entre enero y agosto, y se espera que superen los US$7.000 millones al cierre del 2026. Añadió que para los siguientes años se quiere llegar a una meta aproximada de US$7.500 millones anuales.

Por otro lado, indicó que las exportaciones mineras entre enero y julio alcanzaron los US$50.146 millones y una producción de 1,8 millones de toneladas de cobre entre enero y agosto.

El funcionario agregó que el 92,2% de las exportaciones a China, entre enero y julio, son del sector minero.

Reinfo

Asimismo, en el evento, el ministro Shinno señaló que el gobierno no piensa renovar el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que culmina a fines de este año.

En cambio, se establecerá un nuevo régimen simplificado para los inscritos en el Reinfo.

MIRA | Nicolás Delgado, CEO de Marsh: “Estamos recibiendo llamadas por proyectos de inversión en Perú”

“Vamos a formar un nuevo proceso de formalización y va a continuar más allá de diciembre de este año. Un plazo que tenemos que establecer es entre uno o dos años, donde tengamos un proceso más escueto, simplificado, para que puedan cumplir con su formalización lo antes posible”, apuntó.

El ministro recordó que hay 31.572 inscritos en el Reinfo, de los cuales unas 22.232 inscripciones se encuentran vigentes y 9.340, suspendidas. Además, unos 2.343 Reinfo fueron formalizados.

Además, sostuvo que también se debe pensar en una Ley de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (Mape) que sea escueta. Añadió que ello debería derivar a futuro en decretos supremos para regular los procesos de formalización y en el que se establezcan estándares de seguridad para la minería de pequeña escala.

Gas natural

Otro aspecto señalado por el ministro fue la seguridad energética. Sobre el tema, sostuvo que quedan entre 12 y 13 años de reservas de gas natural de Camisea para generación eléctrica.

Por ello, Shinno consideró que el precio de la energía eléctrica se podría “disparar de manera muy considerada” si no se ubican o no se desarrollan los recursos de gas natural.

Así, el ministro sostuvo que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) presentó propuestas para ampliar el gasoducto de Pisco hasta Tacna, por lo que deben de evaluar las condiciones señaladas por la compañía.

Asimismo, indicó que se busca desarrollar un gasoducto de Camisea para Cusco.

“La idea es tener otro gasoducto en Cusco. Ahora va a haber uno a nivel regional, en Cusco y será más pequeño para que [las personas] puedan contar con el recurso, pero queremos hacer toda una planificación de gasoductos a largo plazo que vaya hasta Puno y hacia el Norte. Eso tiene que ir acompañado con la explotación y sacar adelante nuevos proyectos de gas natural”, señaló.

Justamente, Shinno consideró que se debe contar con una serie de ramales de ductos para el norte y sur del país, para así tener un “anillo” de gaseoductos y evitar el problema de la crisis energética que ocurrió en marzo.