Rutas de Lima (Foto: El Comercio)
Rutas de Lima (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

La Corte Permanente de Arbitraje resolvió en favor de la concesionaria Rutas de Lima en el proceso iniciado tras la decisión adoptada por la gestión del alcalde Rafael López Aliaga de dar por terminado de forma unilateral el contrato de concesión en enero de 2023 bajo el argumento de una afectación al interés público.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.