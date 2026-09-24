La Corte Permanente de Arbitraje resolvió en favor de la concesionaria Rutas de Lima en el proceso iniciado tras la decisión adoptada por la gestión del alcalde Rafael López Aliaga de dar por terminado de forma unilateral el contrato de concesión en enero de 2023 bajo el argumento de una afectación al interés público.

El tribunal también reconoció parcialmente otro reclamo de la concesionaria por la demora en la entrega de terrenos para el Tramo Ramiro Prialé, cuyo monto de compensación se definirá en una etapa posterior.

La Corte Permanente de Arbitraje resolvió en favor de la concesionaria Rutas de Lima en el proceso iniciado tras la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de dar por terminado unilateralmente, en enero de 2023, el contrato de concesión de Vías Nuevas de Lima.

Según el laudo parcial emitido por mayoría, la declaración de terminación unilateral dispuesta por la comuna, bajo el argumento de una afectación al interés público, “no surtió efectos bajo el Contrato de Concesión ni bajo el derecho peruano”, debido a que la MML incumplió la Cláusula 17.7 del acuerdo.

La decisión arbitral revisó las causales invocadas por la Municipalidad para poner fin al contrato y concluyó que ninguna justificaba la terminación unilateral. Entre ellas estuvo el argumento referido a la necesidad de que la concesionaria asumiera inversiones por unos US$141 millones para completar el Tramo Ramiro Prialé. El tribunal consideró que dicha obligación ya se encontraba contemplada en el propio contrato.

La decisión sobre este reclamo fue adoptada por mayoría. El árbitro Jorge Alberto Balbi Calmet emitió un voto en discordia parcial, al considerar que el tribunal no tenía margen jurídico para aplicar un test de proporcionalidad y evaluar individualmente las causales invocadas por la Municipalidad.

Incumplimiento en el Tramo Ramiro Prialé

Respecto al Reclamo N.° 1 planteado por Rutas de Lima, el tribunal también determinó por mayoría que la Municipalidad de Lima incumplió parcialmente sus obligaciones contractuales al no realizar oportunamente la entrega de los terrenos correspondientes al Tramo Ramiro Prialé.

El tribunal concluyó que la falta de entrega oportuna de los terrenos era imputable principalmente a la MML, aunque también reconoció cierto grado de responsabilidad de la concesionaria.

Este pronunciamiento tendrá un efecto económico para la Municipalidad, aunque el monto de la compensación todavía no ha sido establecido. Rutas de Lima había estimado su reclamo en US$339,5 millones a abril de 2024.

El tribunal dispuso que el arbitraje continúe en una etapa posterior para determinar el monto exacto que deberá pagar la MML por este reclamo e invitó a ambas partes a presentar una propuesta conjunta sobre el desarrollo de dicha fase.

La disputa por la concesión

La controversia se remonta a enero de 2023, cuando la gestión del entonces alcalde Rafael López Aliaga anunció la decisión del Concejo Metropolitano de terminar anticipadamente el contrato de concesión de Vías Nuevas de Lima, firmado en 2013 por un plazo de 30 años.

La Municipalidad sustentó la medida en la Cláusula 17.7 del contrato, que contempla la terminación unilateral por “afectación al interés público”. Rutas de Lima cuestionó la decisión y llevó la controversia a arbitraje.

De los cinco reclamos presentados por la concesionaria, el tribunal le dio la razón en dos: uno referido a la terminación unilateral del contrato y otro, de manera parcial, relacionado con la entrega de terrenos para el Tramo Ramiro Prialé.

Así, aunque el laudo todavía no determina el monto de la compensación económica, sí establece que la terminación unilateral dispuesta por la MML no produjo efectos contractuales ni legales, mientras que la disputa económica continuará en una siguiente etapa.