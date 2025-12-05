Así fue el primer día sin Rutas de Lima: MML asumió las vías del sur con drones, grúas y operarios

Tal como se anunció el último miércoles, Rutas de Lima dejó de operar las casetas de peaje de Villa y Punta Negra. Desde este jueves, la Municipalidad de Lima asumió el control de esas vías concesionadas y anunció una serie de medidas para garantizar la transitabilidad y la seguridad vehicular.

El Comercio recorrió los alrededores de los peajes y comprobó que el tránsito vehicular fluía con normalidad. No obstante, en algunos tramos de la Panamericana Sur, en sentido norte–sur, sí se registró un desplazamiento lento debido a que, a la altura del río Lurín, un contenedor transportado por un tráiler cayó en plena vía.

Desde el jueves 4 de diciembre no se cobra peaje en las vías que estaban la concesión de Rutas de Lima. (Foto: Carlos Gonzales/El Comercio)

En los alrededores del peaje de Villa, en Villa El Salvador, permanecían inspectores de tránsito, serenos y personal de fiscalización para intervenir ante cualquier incidente.

También se pudo verificar que la operación del túnel Benavides era normal y sin contratiempos. Antes de dejar la operación de las vías que estaban bajo su concesión, Rutas de Lima pretendió cerrar el acceso a dicho túnel argumentando que “es una infraestructura que requiere la operación de equipos tecnológicos que deben mantenerse activos en todo momento para evitar riesgos al usuario”. Por ello, indicó, en un comunicado, que era necesario que la MML acuda al traspaso del manejo del centro de control del túnel. Sin embargo, su intención fue impedida por serenos del municipio de Surco y la Policía.

El túnel Benavides funcionó sin ningún contratiempo. (Foto: Carlos Gonzales/El Comercio)

El Comercio trató de recoger la versión de Rutas de Lima, pero no obtuvo respuesta. Wilber Medina, abogado de la Municipalidad de Lima, indicó a este Diario que se ha reunido con la Procuraduría y el equipo legal de MML para evaluar las acciones penales, administrativas y civiles patrimoniales que interpondrán más adelante.

Explicó que la comuna capitalina podría tomar una decisión sobre el futuro de las vías que estuvieron bajo la concesión de Rutas de Lima cuando se defina la controversia que se ha suscitado por cuál causal se ha resuelto el contrato y se agote el proceso penal.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y funcionarios ediles acudieron, la mañana del jueves, al peaje de Villa para brindar detalles de las medidas que adoptará ante la salida de Rutas de Lima.

Las acciones de la Municipalidad de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que no se aplicará un cobro en los módulos de peajes y los gastos que demande el mantenimiento de las vías serán asumidos por la propia comuna capitalina. Óscar Lozan Luyo, gerente de la MML, indicó que el financiamiento de dicha operación provendrá del ahorro que generó la “severa austeridad” que se aplica desde el 2023.

En la conferencia de prensa, el burgomaestre insistió en que Rutas de Lima ha hecho “un abandono” de las vías, pese a que había un contrato de concesión vigente, por lo que ya formuló las denuncias penales contra los directivos de dicha empresa. Enfatizó que, en el caso de los peajes, no se ha hecho una “entrega pacífica” o una transferencia como lo venía planteando la empresa.

“No se ha traspasado la concesión, lo que estamos haciendo ahora es solamente tomar el control de algo que está abandonado”, afirmó Reggiardo. Cabe resaltar que Rutas de Lima había indicado, el último miércoles, que no está abandonando la concesión, y alegó que no puede seguir operándola por las acciones de diversas entidades estales que han afectado sus fuentes de ingreso.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que no se cobrará en los peajes que estuvieron bajo la concesión de Rutas de Lima. (Foto: Municipalidad de Lima/X)

“Hemos presentado denuncia penal contra los funcionarios y ejecutivos de la empresa que han permitido una serie de atropellos. Hemos presentado una serie de oficios a las más altas autoridades para que tomen cartas en el asunto y dando cuenta de la denuncia penal y de todas las acciones que hemos venido realizando”, remarcó Reggiardo.

La autoridad edil aclaró que la MML sí cuenta con los recursos para operar las vías que fueron concesionadas a Rutas de Lima y que se viene contratando más trabajadores para los servicios que se brindarán. “Tenemos los recursos, pese a lo que muchos dicen que la Municipalidad está endeudada y que no puede asumir (los costos)”, indicó.

No obstante, puso en duda la versión que dio la empresa respecto a que el costo del mantenimiento ascendía a 25 millones de soles mensuales, pues indicó que, según los cálculos del municipio, solo se necesita la tercera parte de ese monto.

“Nosotros hemos hecho nuestros cálculos y es tres veces menos (de la cifra que dice Rutas de Lima) lo que nos costaría invertir en el mantenimiento de las vías y los servicios”, afirmó.

El notario Alfredo Zambrano constató el estado de las vías concesionadas para que “la Municipalidad de Lima proceda legalmente a caducar el contrato ante este abandono”, señaló la gerenta de la Promoción de la Inversión Privada de la MML, Liz Jorg Lizano Gálvez, quien aseguró que dicho contrato no ha sido resuelto.

Funcionarios de la Municipalidad de Lima informaron sobre las acciones que implementarán tras la salida de Rutas de Lima. (Foto: MML/Facebook)

Además, la funcionaria indicó que el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) efectuó una verificación del estado actual de las carreteras y los trabajos que realizó Rutas de Lima. Al ser consultada si las vías volverán a ser concesionadas, ella afirmó que primero se abocarán a construir vías alternas, pues así lo señalan, según dijo, las sentencias judiciales y del Tribunal Constitucional, y que luego analizarán si se convoca a un “concurso”.

El mantenimiento de las vías concesionadas

El servicio de mantenimiento de las vías incluirá, según la MML, las labores de seguridad, limpieza y sostenibilidad. Para ello, el municipio ha conformado equipos de operarios y los ha desplazado a las zonas sur y norte de la capital. María Falla, gerente de Fiscalización y de Control, anunció que se han desplegado agentes a pie y en motocicletas, así como camionetas y drones para mantener la seguridad. Anunció que se implementará un plan vehicular que se ejecutará el próximo feriado largo, a fin de que se desarrolle una adecuada salida y entrada de vehículos de Lima.

La Municipalidad de Lima ha desplegado unidades para desarrollar el mantenimiento de las vías que fueron administradas por Rutas de Lima. (Foto: MML/Facebook)

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) se encargará de intervenir en caso ocurran daños en el pavimento y de la reposición adecuada de la señalización y de los elementos de protección vial. Pablo Paredes, presidente de dicha entidad edil, indicó que también cuentan con compactadoras para el recojo de residuos sólidos y de cisternas para el riego de las áreas verdes.

Por su parte, la Gerencia de Movilidad Urbana brindará el servicio de asistencia a los conductores y pasajeros a través de 10 grúas y dos ambulancias, y cuenta con el apoyo de los Bomberos y la Policía Nacional. Personal edil monitorea el desplazamiento vehicular en las carreteras para intervenir ante cualquier situación.

La situación de los extrabajadores de Rutas de Lima

Un grupo de trabajadores de Rutas de Lima indicó que más de 600 operarios fueron despedidos el último miércoles tras la decisión de la empresa de dejar de operar los peajes. Ellos pidieron que sean incluidos en la lista de empleados de Emape.

“Estamos solicitando la absorción hacia Emape porque los trabajadores despedidos tenemos la suficiente experiencia ante la etapa más fuerte que viene en la Panamericana Sur, que es el plan verano”, expresó Bodar Herrera.

Sobre Rutas de Lima

Rutas de Lima tenía un contrato de concesión de 30 años de duración, el cual se inició en el 2013. La concesión se firmó con la MML para la mejora, operación y mantenimiento de 85 kilómetros de vías, incluidas la Panamericana Norte (entre el óvalo Habich y Ancón) y Panamericana Sur (entre el trébol de Javier Prado y Pucusana), y la autopista Ramiro Prialé.

La empresa alegó que los fallos del Poder Judicial y sentencias del Tribunal Constitucional, así como acciones de otras entidades estatales, han afectado sus ingresos, por lo que no tiene recursos para operar.

El Tribunal Constitucional dispuso, en marzo de 2024, la suspensión del cobro de peaje en la garita de Chillón, ubicada en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra. Por su parte, el Poder Judicial suspendió, en abril de 2025, el cobro de peaje en la garita Conchán. En noviembre pasado, se dejó sin efecto el pago de peaje en las casetas de Villa y Punta Negra.

Al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, Brookfield (accionista controlador de RDL) presentó, en marzo de 2025 ante el CIADI una solicitud de arbitraje por US$ 2,700 millones contra el Estado peruano.