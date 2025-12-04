Desde la Panamericana Sur, el alcalde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, anunció que a partir de hoy, jueves 4 de diciembre, se ha asumido el control de la concesión de peajes que manejaba la empresa Rutas de Lima (RDL).

El burgomaestre precisó que mientras estén a cargo temporalmente, no se cobrarán a las personas que circulen por esta importante vía de 54 kilómetros. Además, se busca brindar confianza, ya que calificó que fue un “secuestro” las acciones tomadas por RDL.

“Vamos a brindar los servicios que la empresa ha decido dejar. Se viene una campaña de verano, esto va a estar cargado de automóviles, no vamos a cobrar un centavo de peajes, que quede claro, no vamos a cobrar absolutamente nada. Asumiremos con recursos de la municipalidad”, sostuvo a la prensa.

Además, recalcó que dentro del plan integral para el cuidado de la vía se contará con iluminación completa y el sobrevuelo de drones para vigilancia.

El burgomaestre movilizó al equipo técnico y operativo completo de la municipalidad, incluyendo gerentes, inspectores, personal médico y logístico.

Sobre las acciones de la PNP y Serenazgo de Surco para evitar que RDL cerrara el túnel Benavides, Reggiardo saludó y agradeció las acciones tomadas por dichas autoridades.

“El Centro de Control de Rutas de Lima lo hemos encontrado cerrado y ni siquiera nos han dejado entrar”, comentó.

¿Reggiardo denunciará a Rutas de Lima?