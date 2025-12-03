La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que se ha dispuesto la separación preventiva e inmediata de dos trabajadores de limpieza tras denuncia por presuntos tocamientos indebidos en la institución educativa Ricardo Bentín del distrito del Rímac.

A través de un comunicado, señaló que esta decisión se adoptó “conforme a los protocolos establecidos con el propósito de garantizar el interés superior del estudiante y resguardar la integridad física y emocional de los escolares involucrados”.

“En paralelo, la madre de una de las niñas presuntamente afectadas ha presentado la denuncia ante la Comisaría Ciudad y Campo, en el distrito del Rímac, por el posible delito atribuido a dichos trabajadores”, subrayó.

“Asimismo, los equipos de Convivencia Escolar de la DRELM y de la UGEL N° 02 vienen actuando de manera inmediata a través del Plan de Contingencia, articulando con las instituciones competentes para asegurar la protección, atención y acompañamiento a nuestros estudiantes y a sus familias”, añadió.

Según informó ATV Noticias, una madre de familia denunció que su hija del quinto grado de primaria de ese colegio habría sufrido tocamientos indebidos cuando iba al baño y era amenazada si contaba lo ocurrido.

“Este señor de limpieza tiene 50 años, tiene tiempo trabajando acá, aparentemente no habla con nadie. Lo que es aprovechar cuando las niñas van al baño y le muestra contenido inapropiado. Las obliga a ver, las amenaza”, dijo entre lágrimas al noticiero.

“A mi hija la tenía asustada, que si me contaba algo la iba a llevar a otro lugar donde yo no la iba a encontrar jamás”, agregó bastante mortificada la madre, quien aseguró que su hija no sería la única afectada, sino que habría más menores involucradas.

