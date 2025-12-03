Como parte de las acciones de cooperación regional orientadas a la protección de la Amazonía, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el país tomó parte en la misión de medio término del Proyecto de Manejo Integrado de la Cuenca del río Putumayo–Içá, desarrollada en Colombia.

El Senamhi precisó que este encuentro representa un hito clave para reforzar el trabajo conjunto en favor de la Amazonía, región prioritaria para la generación de información hidrometeorológica y climática.

En esta cita participaron autoridades de Brasil, Colombia, Ecuador, y entidades aliadas, para evaluar el progreso en gobernanza, sostenibilidad y mitigación de la contaminación en la cuenca amazónica. De parte de Perú, la presidente ejecutiva (e) del Senamhi y viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Romina Caminada Vallejo.

Caminada Vallejo resaltó la necesidad de afianzar una visión común orientada al desarrollo sostenible de la Amazonía, precisando que se trata de una agenda regional que reúne a cuatro países hermanos en la búsqueda de resultados a mediano y largo plazo.

En ese marco, el Senamhi, como organismo responsable de la vigilancia del ambiente atmosférico, brinda información, análisis y monitoreo en tiempo real que respaldan la toma de decisiones, especialmente ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos y los riesgos asociados al cambio climático.

Más aliados para la Amazonía

La misión también reunió al equipo de la Wildlife Conservation Society (WCS), junto con distintos aliados, con la finalidad de revisar los avances del proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF) y ejecutado por el Banco Mundial.

Gracias a la misión del Putumayo–Içá, el Senamhi reafirma su compromiso de continuar entregando información técnica confiable y oportuna para acompañar el desarrollo sostenible y adaptable de las poblaciones amazónicas.