El canciller Hugo de Zela expresó que ve “bastante difícil” la posibilidad de que se implemente un corredor humanitario para que migrantes de distintas nacionalidades, entre colombianos, ecuatorianos y venezolanos, puedan trasladarse desde Chile hasta la frontera de Perú con Ecuador y así retornar a sus países de origen.

“Por el momento no hemos conversado de esa posibilidad y para ser franco lo veo bastante difícil. Esto implicaría también hablar con Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen al territorio ecuatoriano. Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía”, indicó De Zela a RPP Noticias.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Lo que estamos por el momento haciendo es tratar de resolver el problema o la situación que tenemos en la frontera sur”, añadió.

Perú y Chile acuerdan acciones

Este lunes, Perú y Chile llevaron a cabo la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, la cual fue presidida por las cancilleres de Perú, Hugo de Zela, y de Chile, Alberto van Klaveren, y que contó con la participación de los viceministros de Relaciones Exteriores, Interior y autoridades migratorias.

En la cita, ambos gobiernos expresaron su voluntad de contar con un diagnóstico compartido sobre la situación en la frontera común, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas.

Uno de los acuerdos es que se implementen patrullajes conjuntos y un mayor intercambio de información, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común, así como evitar nuevas interrupciones del tránsito en la carretera Panamericana.

Asimismo, se acordó constituir un grupo de trabajo técnico en materia consular y migratoria, que se reunirá el 9 de diciembre en Tacna, para ampliar el intercambio de información y establecer criterios para la verificación migratoria y entendimientos para la devolución de personas en situación de migración irregular.

VIDEO RECOMENDADO