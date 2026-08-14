Keiko Fujimori dio un balance del Simulacro Nacional Multipeligro yy estimó más de 10 mil fallecidos según el ejercicio de Indeci. (TVPerú)
Keiko Fujimori dio un balance del Simulacro Nacional Multipeligro yy estimó más de 10 mil fallecidos según el ejercicio de Indeci. (TVPerú)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori participó en el Simulacro Nacional Multipeligro que se realizó a nivel nacional este 14 de agosto, ella en el Palacio de Gobierno acompañada por autoridades y funcionarios del Ejecutivo.

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