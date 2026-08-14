La presidenta Keiko Fujimori participó en el Simulacro Nacional Multipeligro que se realizó a nivel nacional este 14 de agosto, ella en el Palacio de Gobierno acompañada por autoridades y funcionarios del Ejecutivo.

La jefa de Estado salió de Palacio de Gobierno por la puerta principal acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; así como personal de seguridad y funcionarios de su despacho, quienes permanecieron por varios minutos en el Patio de Honor en los lugares designados como seguros en caso de sismos.

Keiko Fujimori en simulacro nacional multipeligro en Palacio de Gobierno. (TVPerú)

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Posteriormente, Keiko Fujimori salió hacia la Plaza de Armas donde se reunió con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y el jefe de Defensas Civil, Mario Casaretto, con quienes conversó sobre la realización del simulacro nacional multipeligro y las tareas que se cumplieron como parte del ejercicio que empezó a las 3 p.m. del viernes.

Keiko Fujimori junto a Renzo Reggiardo recibiendo reporte del Simulacro Nacional Multipeligro. (TVPerú)

Este es el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026 y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), tuvo como fin principal poner a prueba la preparación de la ciudadanía y las entidades públicas ante un sismo de magnitud 8.8 seguido de un tsunami en la capital.

Durante la actividad, Keiko Fujimori también estuvo acompañada por el jefe del Indeci, Luis Vásquez, y diversos representantes de las instituciones de primera respuesta, quienes supervisaron las acciones de evacuación y los protocolos de emergencia en el centro de la ciudad.

Este ejercicio nacional se llevó a cabo en conmemoración del aniversario 19 del terremoto del 15 de agosto de 2007, que tuvo su epicentro en Pisco.

En el punto focal de la Plaza de Armas, se realizaron demostraciones tácticas que incluyeron búsqueda y rescate de víctimas, control de incendios y atención médica de heridos. Más de 20 entidades nacionales y locales coordinaron sus protocolos para garantizar la continuidad operativa ante desastres, permitiendo identificar puntos de mejora en la comunicación institucional.

Keiko Fujimori da balance de Simulacro Nacional Multipeligro

Terminado el Simulacro Nacional Multipeligro y luego de recibir el balance oficial del ejercicio por parte de Indeci, Keiko Fujimori comentó que luego del supuesto temblor de magnitud 8.8 el reporte es de 10,926 fallecidos, 165,160 lesionados, 2′199,818 damnificados y 3′896,967 afectados.

“Ese es un panorama desolador”, dijo la mandataria luego de destacar que se trata de cifras ficticias luego de un simulacro tras el cual agradeció a todos los que participaron.

“Mi primera recomendación es siempre estar listos. Un sismo, un terremoto nunca avisa, pero creo que es fundamental como han recomendado tener una mochila con las cosas básicas y en los colegios saber exactamente qué hacer en caso ocurriera un sismo”, comentó.

Keiko Fujimori supervisa acciones en la Plaza de Armas por Simulacro Nacional Multipeligro

Durante el desarrollo de la simulación, los participantes utilizaron las alarmas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) y la mensajería del Sismate para iniciar la evacuación ordenada. Keiko Fujimori recibió los primeros reportes de manos de Renzo Reggiardo y las altas autoridades de Defensa Civil sobre los alcances del ejercicio a nivel nacional.

Finalmente, el Ejecutivo analizará los resultados obtenidos para corregir deficiencias en la gestión del riesgo de desastres y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).